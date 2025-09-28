水戸のFW渡邉新太が戦線離脱へ

水戸ホーリーホックは9月28日、FW渡邉新太が右膝内側側副靭帯損傷と診断されたことを発表した。

SNSでは「これはかなり痛手」「ここから正念場」など声が上がっている。

渡邉は9月20日に行われた、J2リーグ第29節のいわき戦で負傷しハーフタイムでピッチを後にしていた。茨城県内の病院で検査を受けた結果、右膝内側側副靭帯損傷と診断。クラブは診断名を公表したものの、全治や復帰時期については明らかにしていないが、今季絶望の可能性もある大怪我となった。

渡邉は今季、チームの副キャプテンを務め、リーグ戦30試合で13ゴール7アシストと計20ゴールに絡む活躍を見せていた。30節時点で首位に立っていたチームのエースとして活躍していただけに、SNSでは「この時期のこのタイミングで」「これはかなり痛手」「水戸ここから正念場やな」「チームでカバーして無事に昇格してほしい」「焦らず治療しつつ完全復活してくれ」など多くのコメントが寄せられた。

初のJ1昇格を目指す水戸にとっては、MF齋藤俊輔もU-20ワールドカップのメンバーに招集され、攻撃の中心選手を欠く状況に。この窮地を乗り越えられるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）