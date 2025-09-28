フランクフルト堂安律が2アシスト、6-0でお役御免もその後に4点を奪われる

日本代表MF堂安律が止まらない。

今夏の移籍市場でドイツ1部フライブルクからフランクフルトへ完全移籍した堂安は、9月27日のブンデスリーガ第5節のボルシアMG戦に先発出場すると、2アシストを記録。2ゴール1アシストを記録した第2節のホッフェンハイム戦（3-1）に続き、複数のゴールに関与してチームのリーグ戦3試合ぶり勝利に貢献した。

両チーム合わせて10点を取り合う打ち合いのなかで、堂安がフランクフルトをけん引した。1点を取って迎えた前半15分、右サイドからのFKでキッカーを務めた堂安は、鋭いボールをゴール前に入れる。攻撃を仕切り直し、再びボールを受けた堂安は左足でグラウンダーのクロスを入れると、これをFWアンスナー・グナウフがゴールに押し込み、リードを2点に広げた。

その後も攻め続けたフランクフルトは、1点を加えた前半39分にも堂安の左サイドからの折り返しをMFファレス・チャイビがゴールに決めて4-0とした。前半アディショナルタイムにもゴールを決めたフランクフルトは、前半を5-0と大量リードで折り返す。

前半の45分で勝利を決定的にしたフランクフルトは後半2分にも追加点を決め、6-0とリードした。堂安はお役御免とばかりに、後半26分にベンチへ退いたが、ここからボルシアMGに反撃を許すこととなる。堂安がピッチを去った1分後に1点を返されると、そこから後半ATまでに計4ゴールを決められて楽勝ムードが一転、6-4というスコアで試合は終了している。

堂安の2アシストが光った一戦だったが、この試合のハイライト動画には「大味なゲーム」「得点入りすぎだろ」「どちらの監督も、不満が残る結果に」「めっちゃすごい試合してる」「点入って寝落ちしたけど、ボルシア4点返したのね」「点数えぐすぎ」と、試合展開についての感想が目立った。（FOOTBALL ZONE編集部）