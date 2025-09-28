◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第２日▽明大３―０慶大（２８日・神宮）

明大が慶大に連勝し、開幕４連勝で勝ち点を２に伸ばした。５投手が完封リレー。前週の東大戦に続き、これで４試合、計３６イニング自責０（失点１）と投手陣が好調をキープしている。

＊ ＊ ＊

最速１５２キロ右腕・菱川一輝（４年＝花巻東）が７回から４番手で救援。力強いストレートを軸に、２イニングを１安打無失点、３奪三振と快投した。

「ストライク先行でいけたのが一番、大きなこと。後輩たちがつないでくれたので、自分もゼロでつなぐと投げていました」

７回１死ではリーグ戦２打席目で、初ヒットとなる中前安打をマーク。花巻東では三塁手も兼任し、通算２２本塁打で主軸も担う強打者だった。「点差も欲しかったので、塁に出て勢いづけられればいいと思っていました」と笑顔がはじけた。

生まれも育ちも岩手・花巻市。幼稚園年長時の２００９年、花巻東のセンバツ準優勝の立役者となったエース左腕・菊池雄星（現エンゼルス）に肩車をしてもらった。「雄星さんは野球を始めたきっかけ。一番憧れている選手です。偉大な先輩なので、近づけるようにしたい」。卒業後は社会人で野球を継続する。自慢のストレートへ、さらに磨きをかける決意だ。

２０２３年秋から４季連続２位の明大。２季連続で早大との優勝決定戦に敗れた。ラストシーズンに懸ける思いは強い。「スタンドにいる４年生も、たくさん応援してくれている。裏方に回ってくれているメンバーのためにも、勝ちにつなげる投球をしようと投げています」。天皇杯奪回へゼロを刻み続ける投手陣。菱川がその一角で、自らの任務を遂行する。（加藤 弘士）

◆菱川 一輝（ひしかわ・かずき）２００３年７月２４日、岩手・花巻市生まれ。２２歳。桜台小１年時に松園ファイターズで野球を始める。花巻北中から花巻東に進学し、１年秋に三塁手でレギュラー。同秋に公式戦初登板。明大では１年秋にリーグ戦初登板。１７４センチ、７６キロ。右投左打。