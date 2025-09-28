ÈôÂÍ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç½Ã³²ÍÑ¤ï¤Ê¤Ë¥¯¥Þ¡¡3È¯·â¤¿¤ì¤ë¤âÎÄÍ§²ñ¤Î80ÂåÃËÀ¤ò½±¤¦¡¡ÅßÌ²Á°¤Ë·ª¤ä³Á¤òÃµ¤·²ó¤ë»þ´ü
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Ç27Æü¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÈôÂÍ»Ô¿À²¬Ä®Åì¼¿»³¤Î»³Ãæ¤Ç½Ã³²ÂÐºöÍÑ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¥ï¥Ê¤ò¸«²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÂÎÄ¹Ìó140¥»¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ1Æ¬¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤òÊá»¦¤¹¤ë¤¿¤áÂ¾¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ÆÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·3È¯¤ò¥¯¥Þ¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤ËÅÝ¤ìÎÄÍ§²ñ¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤È¤É¤á¤ò»É¤½¤¦¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤¬ÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤¬¶Ã¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¬¤«¤é¼ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤Û¤«±¦¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊá»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÂÍ»Ô¤Ï¡¢ÅßÌ²¤ò¹µ¤¨¤¿¥¯¥Þ¤¬·ª¤ä³Á¤Ê¤É¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç»³¤Î¼þÊÕ¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ï¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£