韓国コメディ界の大御所、チョン・ユソンさんの葬儀が28日、多くの後輩の哀悼の中でしめやかに行われた。

この日午前6時、ソウル峨山（アサン）病院の葬儀場で告別式が行われた。司会はイ・スグンが務め、祈祷はコメディアンで牧師のピョ・インボンが行った。ペン・ヒョンスク、イ・ヨンジャ、パク・ジュンヒョン、チョン・ジョンチョル、チョ・セホらが故人の最後を見送った。イ・ホンリョルが弔辞を、キム・シニョンが追悼辞を朗読した。

イ・ホンリョルは「韓国コメディ界の大きな星であるチョン・ユソン先輩を送る。舞台の上では革新家であり舞台の裏では師匠だった。笑いが社会の空気であり文化であることを証明した」と話した。

続けて「私たちは1人を見送るが、その方が作った道の上に立っている。残された笑いと教えは私たちの胸と舞台の上で永遠に息づくだろう」と賛えた。

故人が死去する前に病室で4日間過ごしたキム・シニョンは故人を「私の大人（尊敬すべき人）」と称し、「病院での4日が40年の中で最も真実（の時間）だった」と振り返った。

また「私のコメディを最初に認めて下さった方、若い弟子も尊重して下さった私たちの教授。病院で私に『歳の離れた友だち、楽しかった』と言ってくれた暖かい心を永遠に忘れない」と涙を流した。

厳粛な告別式の中でコメディアンの後輩による笑いを失うまいとする努力もあった。葬儀委員長であるキム・ハクレは「先輩がいつも最も好きで笑っていたのがキム・ジョンリョルさんの『スングリダンダン』だった。天国まで行く遠い道、軽やかに楽しく行けるようと『スングリダンダン』をしたい」と述べた。

続けてキム・ジョンリョルが「笑いながら行くことを祈る気持ちで、下半身を緩めたい」としながら『スングリダンダン』のパフォーマンスを披露して笑い混じりの涙で故人を慰労した。

告別式を終えた後、遺族とコメディアン仲間は故人が生前活発に活動したソウルのKBSに移動して追悼式を行った。

柩は生涯をコメディアンのための舞台を作るために努めてきた故人の歩みを再確認しながら公開コメディ番組『ギャグコンサート』の収録会場を一周した。

故人はコメディアンの師匠と呼ばれるほど後輩の間で信望が厚かった。3日間の葬儀にはシム・ヒョンレ、ユ・ジェソク、カン・ホドン、キム・ヨンマン、ナム・ヒソク、イ・ギョンシル、チ・ソクジン、シン・ボンソン、イ・ボンウォン、イ・スグン、キム・ギョンシク、イ・ドンウ、ユン・ソンホ、オ・ナミ、ホ・ギョンファン、キム・ジミンら多くの後輩が訪れ弔問した。俳優ソン・スンファン、歌手ソ・スナム、パク・サンチョルらも故人を追悼した。

棺は故人が2018年から健康が悪化し入院するまで住んでいた全羅北道南原（チョンラブクド・ナムウォン）に埋葬される。

故人は25日午後9時5分ごろに肺気胸の悪化で入院していた全北大学病院で息を引き取った。76歳だった。