»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤·¼ê¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡¡°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ö¤½¤³¤ÏÀäÂÐ´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×
¡¡TBS¤Î»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÄËº¨¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤ò¤·¡¢¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤ò·Þ¤¨¡¢°ðÅÄÄ¾¼ù¤ò¤á¤°¤ë¡¢SNS¾è¤Ã¼è¤ê»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ðÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢Ì¾Á°¤äÀ¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤«¤é¡Ä¡×¤È¡Öµ×ÊÝ¡ÊÃÒÀ®¡ËÈï¹ð¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ö°ðÅÄÈï¹ð¡×¤ÈÆÉ¤ß°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¡£
¡¡°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÀäÂÐ´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÀäÂÐ´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¤·¡¢»³·Á¥¢¥Ê¤ÏÂæËÜ¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈºÆ¤ÓÆ¬¤ò¿¼¡¹¤È²¼¤²¡¢°ðÅÄ¤Ï¼þ°Ï¤Î¤¤¤¸¤ê¤Ë¤â¡ÖÈï¹ð¤Á¤ã¤¦¤ï¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éºÆÅÙÇ°²¡¤·¡£
¡¡»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ðÅÄ¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¤¦1ÅÙÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£