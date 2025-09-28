Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡4¥«·îÁ°¹ØÆþ¤·¤¿55¥°¥é¥à¤Î¡Ö¶â¡×¡¡¡È¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¡É¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¶â¡×¤Î¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡6·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç°ìÌÐ¤ÈMC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡¢55¥°¥é¥à¤Î¶â¤ò¹ØÆþ¡£¹ØÆþ¤·¤¿5·î20Æü»þÅÀ¤Ç1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü6607±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î11Æü»þÅÀ¤Ç1Ëü9071±ß¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¡©¤â¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡ßÀ²È¤Ï¡Ö55¥°¥é¥àÇã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç13Ëü5520±ß¥×¥é¥¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯6·î15Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï1Ëü3052±ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö6000±ß¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤µ¤¹¤¬¤Ë¾å¤¬¤é¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£