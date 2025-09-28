¥É·³µß±ç¿Ø¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥Ù¥·¥¢¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬µåÃÄ¿·9¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î²÷µó¡¡ºÇ¸å¤Ï165¥¥íÄù¤á¡¡Å¨ÃÏÁûÁ³
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨4»î¹çÌÜ¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È2ËÜº¹¤Î¤Þ¤Þ28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½3¤Î9²ó¤Ë¥¥±¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡¢¼é¸î¿À¥à¥Ë¥ç¥¹¤«¤é·è¾¡¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µß±ç¿Ø¤Ï7²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢8²ó¤Ï¥Ù¥·¥¢¡¢9²ó¤Ï¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬¤¤¤º¤ì¤â3¼Ô»°¿¶¡£3Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç9¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ï¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é102.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.0¥¥í¡Ë¤Î¹ëÂ®µå¤ÇÄù¤á¡¢Å¨ÃÏ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£