ÂçÃ«æÆÊ¿ º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Á´µÙÍÜÆü¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ï2ËÜº¹¤Ç»Ä¤ê1»î¹ç ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎWCSÁê¼ê¤ÏºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç·è¤Þ¤é¤º
¢£MLB¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º3¡¼5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¡¢8·î21Æü°ÊÍè¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎµÙÍÜÆü¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤â¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ2»î¹ç¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ï2ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÈ×Àï¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎµÙÍÜÆü¤ËD.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡ÖµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤¿¤á¤È¥¨¥É¥Þ¥ó¤ò¼é¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Ë¤Ïº£Ç¯ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎµåÃÄÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ë°§»¢¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢Ìó3Ê¬¤Û¤É²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤äµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤¿»î¹çÃæ¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ê¡¢¶¦¤ËµÙÍÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡¢ÂçÃ«¤È¤Îº¹¤Ï2ËÜ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
»î¹ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÎB.¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬Ï¢Åê¤Ç3»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¡¢3ÂÐ3¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éM.¥í¥Ï¥¹¡Ê36¡Ë¤¬2ÅÙ¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¦ÂÇ¤Á¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¡¢E.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê34¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7²óÌµ»à¤«¤é¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢A.¥Ù¥·¥¢¡Ê29¡Ë¡¢E.¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡Ê23¡Ë¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤Ç9¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ØÃæ·Ñ¤®¿Ø¤âÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤ÏÂçº®Àï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¥ì¥Ã¥º¤¬¶¦¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¿¤á¡¢83¾¡78ÇÔ¤ÈÊÂ¤Ó»Ä¤ê1»î¹ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¥ì¥Ã¥º¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£¾¡ÇÔ¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç4¾¡2ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥º¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
ºßÂð°åÎÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Í¥¸,
Êè,
¹©¾ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó