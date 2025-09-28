¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡¡¤ª¤Ê¤«½Å¤¯¤Æ¡¡Èé¤¬ÄË¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Æ¿²ÊÖ¤ê¤¦¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹¡¡¤ªÊ¢¤Ï¡ÖËèÆü¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡
ÁÐ»Ò½Ð»ºÌÜÁ°¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ÁÐ»ÒÀµ´ü»º¤Î¤ªÊ¢¤«¡¢¡¢¡ªËèÆü¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´Ñ»¡Æüµ¤â¤â¤¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡ª¡¡¹øÄË¤ª¤â¤¿¤µ¤¯¤ë¤·¤µ¤Çµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é°ÂÄê¤Î2»þ´Ö¿çÌ²¡×¡Ö¤Ç¤â¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¤¬¤Ç¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ»×µÄÆÃ¼ì¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¡³¨Æüµ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡¡»þ´Ö¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÉÁ¤¤¿¤á¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö³¨Æüµ¡×¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÉÍýÆþ±¡¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¡×¡¢¡Ö£²£í¤Î½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¹¹¤Ë¡¢¡ÖÀµ´ü»º¤òÄ¶¤¨¤¿º£¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¡¡¤ª¤Ê¤«½Å¤¯¤Æ¡¡Èé¤¬ÄË¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Æ¿²ÊÖ¤ê¤¦¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¦¡Ö±öÊ¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¿©¤Ç¤à¤¯¤ß¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢ÃæÀ»éËÃ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤à¤¯¤ß¡ÊÂ¡Ë¤Þ¤¿¸Â³¦¤Ø¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´Çï¡¢Ä¥¤ê¡¢·ì°µ¡¡º£Ä«¤â¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼ÁÌä¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡°ÕÌ£¤È¤«¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤«¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
