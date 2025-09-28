¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡¢ºÊ¡¦»³ËÜÉñ¹á¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×Â´¶È¤Í¤®¤é¤¤¡Ö°ìÇ¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×
MY FIRST STORY¤ÎHiro¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Hiro¤Ï¡ÖAnother Sky¡¢É×ÉØ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÇ¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡£ÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£MCº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¡¢»³ËÜ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¶¦±é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¤³¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤ÏºòÇ¯¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈMC¤ò27ÆüÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¡£