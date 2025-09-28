俳優荒木飛羽（20）が28日、都内で、写真集「20」（29日発売、ワニブックス）の発売記念イベント取材会に臨んだ。

10代最後の姿を詰め込んだ写真集で「二十歳になる自分の成長をぜひ見ていただければなと思います」と話した。お気に入りはギターと写っている見開きのカット。「自分の好きな漫画や趣味を詰め込んで、こだわりが詰まっているシーンです」。また小学生の弟が初登場しており「弟とのシーンは今まで以上に素が出ている。いい笑顔が出ているんじゃないかな。楽しかったです」と撮影を振り返った。

この日が20歳の誕生日。サプライズでケーキを手渡されると「ありがとうございます。楽しい1年にできたらなと思います」と照れ笑い。0時を迎える瞬間は友人とゲームをしていたそうで「特別なことはなかったです。今日は母親とお酒を一緒に飲んでみたいなというのはあります」と話した。

14年に俳優デビューし、数々の人気俳優の幼少期を演じて話題に。今年は昨年放送のドラマが映画化された主演作「スメルズ ライク グリーン スピリット」も公開された。「いろんな人の人生を歩めるっていうのが、このお仕事の好きなところ。スポーツ系、アクションはやったことがないので、いろんな役を演じていけたら」と意気込んだ。