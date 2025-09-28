熊本戦は悔しいドローも千葉CB鳥海晃司が見せたチームを救う“スーパークリア”。鈴木大輔も称えたベンチスタートだった男の強い覚悟
［J2第31節］千葉 ２−２ 熊本／９月27日／フクダ電子アリーナ
悲願のJ1復帰へ自動昇格圏入りを目指す３位の千葉は、ホームで熊本と対戦。このゲームの後、32節にはホームで２位の長崎と、その翌節にはアウェーで首位の水戸と対戦する“ダブルビッグマッチ”を控える千葉にとって17位の熊本との一戦は勝点３をしっかり積んでおきたい試合であった。
しかし、12分にオウンゴールで先制を許すと、前半の内にFW呉屋大翔のゴールで追いつくも、後半も先行され、70分のイサカ・ゼインのゴールで勝点１を掴む結果となった。
小林慶行監督も悔しそうに振り返った。
「失点の仕方というのが、やはり相手は決定機をしっかり仕留めてきたという形だったと思います。自分たちのミスを許してくれなかった。逆に言えば、自分たちにも４回、５回は決定機と言えるものがあったんじゃないかと思います。その決定機をひとつも沈められなく、逆に、（千葉のゴールとなった）呉屋（大翔）や、（イサカ・）ゼインのシュートというのは本当に個の力によるものだったと思います。
これだけ多くの方が駆けつけてくれて、自分たちの目標を考えた時には勝たなければいけないゲームだったというのは間違いないとは思います。これ以上何をすればいいかというところでは、作った決定機を決められないならさらに多くの決定機を作る以外にないし、そういうトライをチームとしてやっていくと。
それでも、今週で言えばチーム全体として、メンバーに入れなかった選手も含めてものすごく良いトレーニングをしてくれました。だからこれを続けていこうとさっき話しましたし、それ以外にないと思います。点が取れないのであればチャンスを作り続けるしかない。選手一人ひとりはそこに向き合ってくれているので、もっともっと研ぎ澄ましていく」
攻守ともにさらなる質の向上が求められるなか、「勝点３を目指してやっていたので悔しいですが、そこ（勝点１）をどうポジティブに捉えるかだと思います」と語ったのはキャプテンマークを巻いたCB鈴木大輔だ。
千葉のCBと言えばタレントが揃い、開幕当初は鈴木と今季J1のC大阪から古巣の千葉へ戻ってきた鳥海晃司のコンビが軸で、その後は、鳥海と河野貴志が組み、鈴木はベンチに控える時間が続いた。
一方で、鳥海と河野のコンビが先発した29節のアウェー・山口戦では最終盤の相手のカウンターを止め切れずに決勝弾を許して１−２で敗戦。すると前節の愛媛戦は鈴木と河野のコンビでクリーンシートを果たし、河野がベンチにも入らなかった今節は、鈴木と大卒２年目の久保庭良太が組む形となった。だが、２失点していた74分に久保庭との交代で投入されたのが、前節同様にベンチスタートの鳥海だった。
今季の千葉の良さと言えば、一致団結という言葉が当てはまるような、チーム全体で意識を共有し、誰が出ても同じベクトルを持って戦えていることだろう。
以前に鈴木も「次に自分に出番が回ってきた時のために最大限の準備をするとか、自分が苦しい時にチームのためにどれだけできるか。そこを口にしてくれている選手たちがいる。そういう選手たちがいるからこそ自分たちはやれている。周りの選手たちのお陰で今の状況がある。大事なのはやっぱりチーム。僕は出ていない選手たちのサポートが何より大きいと感じています。それぞれの立場で悔しい想いを押し殺してチームのために動いてくれている。でも次出るために準備は怠らない。そこがあるから今の自分たちがある。そこは忘れちゃいけない」と力説していた。
そんな鈴木は出場機会を得られない時間も「やることは変わらないので、自分が出られない時に良い準備をしてコンディションを整えるだけでした」と話し、こう続けた。
悲願のJ1復帰へ自動昇格圏入りを目指す３位の千葉は、ホームで熊本と対戦。このゲームの後、32節にはホームで２位の長崎と、その翌節にはアウェーで首位の水戸と対戦する“ダブルビッグマッチ”を控える千葉にとって17位の熊本との一戦は勝点３をしっかり積んでおきたい試合であった。
しかし、12分にオウンゴールで先制を許すと、前半の内にFW呉屋大翔のゴールで追いつくも、後半も先行され、70分のイサカ・ゼインのゴールで勝点１を掴む結果となった。
「失点の仕方というのが、やはり相手は決定機をしっかり仕留めてきたという形だったと思います。自分たちのミスを許してくれなかった。逆に言えば、自分たちにも４回、５回は決定機と言えるものがあったんじゃないかと思います。その決定機をひとつも沈められなく、逆に、（千葉のゴールとなった）呉屋（大翔）や、（イサカ・）ゼインのシュートというのは本当に個の力によるものだったと思います。
これだけ多くの方が駆けつけてくれて、自分たちの目標を考えた時には勝たなければいけないゲームだったというのは間違いないとは思います。これ以上何をすればいいかというところでは、作った決定機を決められないならさらに多くの決定機を作る以外にないし、そういうトライをチームとしてやっていくと。
それでも、今週で言えばチーム全体として、メンバーに入れなかった選手も含めてものすごく良いトレーニングをしてくれました。だからこれを続けていこうとさっき話しましたし、それ以外にないと思います。点が取れないのであればチャンスを作り続けるしかない。選手一人ひとりはそこに向き合ってくれているので、もっともっと研ぎ澄ましていく」
攻守ともにさらなる質の向上が求められるなか、「勝点３を目指してやっていたので悔しいですが、そこ（勝点１）をどうポジティブに捉えるかだと思います」と語ったのはキャプテンマークを巻いたCB鈴木大輔だ。
千葉のCBと言えばタレントが揃い、開幕当初は鈴木と今季J1のC大阪から古巣の千葉へ戻ってきた鳥海晃司のコンビが軸で、その後は、鳥海と河野貴志が組み、鈴木はベンチに控える時間が続いた。
一方で、鳥海と河野のコンビが先発した29節のアウェー・山口戦では最終盤の相手のカウンターを止め切れずに決勝弾を許して１−２で敗戦。すると前節の愛媛戦は鈴木と河野のコンビでクリーンシートを果たし、河野がベンチにも入らなかった今節は、鈴木と大卒２年目の久保庭良太が組む形となった。だが、２失点していた74分に久保庭との交代で投入されたのが、前節同様にベンチスタートの鳥海だった。
今季の千葉の良さと言えば、一致団結という言葉が当てはまるような、チーム全体で意識を共有し、誰が出ても同じベクトルを持って戦えていることだろう。
以前に鈴木も「次に自分に出番が回ってきた時のために最大限の準備をするとか、自分が苦しい時にチームのためにどれだけできるか。そこを口にしてくれている選手たちがいる。そういう選手たちがいるからこそ自分たちはやれている。周りの選手たちのお陰で今の状況がある。大事なのはやっぱりチーム。僕は出ていない選手たちのサポートが何より大きいと感じています。それぞれの立場で悔しい想いを押し殺してチームのために動いてくれている。でも次出るために準備は怠らない。そこがあるから今の自分たちがある。そこは忘れちゃいけない」と力説していた。
そんな鈴木は出場機会を得られない時間も「やることは変わらないので、自分が出られない時に良い準備をしてコンディションを整えるだけでした」と話し、こう続けた。