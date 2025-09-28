

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した蓬莱 舞

『週刊ヤングジャンプ』主催コンテスト「制コレ22」グランプリの蓬莱 舞（ほうらい・まい）が、9月29日（月）発売『週刊プレイボーイ41号』のグラビアに登場。16歳でデビューしてから3年、少女から19歳の大人へ。透明感はますます加速し、凜とした艶をまとって眩しく輝く。

【写真】艶をまとった蓬莱 舞

■ガチャガチャに最近ハマってます

――今回は千葉でのロケ。無機質なスタジオや海、屋上などでの撮影はどうだった？

蓬莱 すごく新鮮でした。今回は衣装も含めて全体的にオシャレで、今までにない雰囲気でした。そういう撮影はあまり経験がなかったので、とても楽しかったです。

――印象に残った衣装は？

蓬莱 黒と白の二重になった水着が一番好きでした。シンプルなコンクリート打ちっ放しのスタジオの雰囲気にピッタリでした。

――ああいうシンプルな場所で撮影することは少ない？

蓬莱 家具もない、本当に真っ白な空間での撮影はあまりなかったです。だから逆に難しくて、頼るものがなく「どうしよう」と思いながらも頑張りました。

――もうグラビアを始めて3年目くらいかな。

蓬莱 はい。16歳、高校2年の夏に制コレで始めて、もう3年目です。この間、最初に『週プレ』で撮ったデジタル写真集を見返したら、幼すぎて「誰？」って思いました（笑）。今はだいぶ成長したなと思います。

――最初の頃と今で、グラビアの印象は変わった？

蓬莱 やる前は「水着を着てポーズを取る」というイメージだったんですけど、実際は自然体で撮ることが多くて驚きました。アパレル撮影と違って、自由に演じる感じがします。

最初は何が正解かわからず戸惑いましたが、今は衣装や雰囲気に合わせて自然に表情を変えられるようになりました。最近は「決めすぎない」ことを意識しています。

――役者としての仕事も増えているみたいで。

蓬莱 最近は主演もやらせていただいて、正直プレッシャーが大きいです。でも、いろんな役に挑戦できて楽しいです。明るい役もあれば、いじめっ子のような役もあって、自分にない感情を演じるのは難しいですが勉強になります。

――普段はまったく怒ったりしないんだって？

蓬莱 そうなんです。普段は怒ることがほとんどなくて、感情を内にためて切り替えちゃうタイプです。でも、演技を通して「怒る」感情を出したり、大きい声を出せるようになりました（笑）。

――プライベートで最近ハマっていることは？

蓬莱 ガチャガチャです。特に「めじるしアクセサリー」が好きで、リップクリームやペットボトルにつけてます。欲しいアイテムが出るまでつい何度も回しちゃいます。

――舞ちゃん、普段は意外にも現金主義なんだって？

蓬莱 そうなんです。電子マネーはSuicaくらいしか使わなくて、PayPayもほぼ使いません。クレジットカードも持っていないですし。新幹線も紙の切符派で、よく驚かれます（笑）。

――例えばネットで服とかを買うときはどうするの？

蓬莱 コンビニで支払います。

――ウソでしょ！ なんで現金派なの？

蓬莱 目に見えないのが不安だし、サーバーとかがダウンしたときにいらない心配をしたくないんです。そうなったら絶対「どうしよう」ってなるんで。ただ最近はガチャガチャですら電子マネーだし、カフェとかでも電子マネーしか使えないお店も増えてきているので、もう生きていけないって思ってます（笑）。

――ガチャガチャ以外に趣味はある？

蓬莱 ギターを弾いたり、アイドルやバンドのライブ映像を見るのが好きです。特に04 Limited Sazabysが一番好きで、フェスにも行きたいんですが一緒に行ってくれる友達がいなくて。友達募集中です（笑）。

――最後に今回のグラビアの見どころを教えて。

蓬莱 今回はオシャレなスタジオや海で、今までにない表情をたくさん見せられたと思います。最近は表情も明るくなったと言われる私をぜひ見てほしいです。

スタイリング／田中あゆ美 ヘア＆メイク／萩村千紗子

●蓬莱 舞（ほうらい・まい）

2006年1月17日生まれ 静岡県出身

身長160cm B86 W58 H84

血液型＝A型

○『週刊ヤングジャンプ』主催コンテスト「制コレ22」でグランプリを受賞。大ヒットドラマ『死ぬほど愛して』（Netflix、ABEMA）に出演。主演ショートドラマ『お団子屋さん始めました。』がTopShortにて配信予定。YouTubeドラマ『東京彼氏』10月配信回に出演予定。

取材・文／西山麻美 撮影／菊地泰久