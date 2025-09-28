¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹STU48¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÂâÄ¹¡¦¹©Æ£Íý»Ò¤¬½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¡ª ¡Ö23ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ïà¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦á¤³¤È¤Ç¤¹¡×
STU48¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÂâÄ¹¡¢¹©Æ£Íý»Ò¤¬9·î29Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤41¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥°¥é¥Ó¥¢²ò¶Ø¤Î¤¿¤áàÂç¿Íá¤ËÄ¾ÃÌÈ½
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹©Æ£¡¡Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íá°á¤¬¤Ï¤À¤±¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¼·Í¼¤Î´ê¤¤»ö¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖË¢É÷Ï¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤¤¿¤ê¡£
¥í¥±ÃÏ¤ÎÏÂ²Î»³¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥À¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¤¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤·¡¢¼«Á³¤âË¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¥¸ÍÆâ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤â´¶¤¸¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï½µ¥×¥ì½éÉ½»æ¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¡¡¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡»ä¤¬É½»æ¤Ê¤ó¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ......¡£
¡½¡½¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¹©Æ£¡¡´ñÀ×¤Î°ìËç¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡ºÇ½é¤Î»£±Æ¤Ç±ó¤¯¤Ë¹õ¤¤ÊªÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¡¢±î¤Î´³Êª¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É!?¡¡À¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡©
¹©Æ£¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¤¹¤´¤¤¥¤¥á¥È¥ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡ô¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤È¤«¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸«¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¡£
¡½¡½¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
¹©Æ£¡¡¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°Æ°¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤âº£²ó¤ÏÆÃÅµ¤ÇDVD¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¹©Æ£¡¡Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢30Ê¬°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Ë°¤¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡³Î¤«¤Ë¡ª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¿·È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¹¤®¤Æ»ÄÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î¿Í¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¡¡STU48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉð´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£
STU48¤Ï¼Ì¿¿½¸°Ê³°¤Ç¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë100²ó¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤Ã¤¿¤«¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ïà¤ß¤¯¤ê¤óá¤µ¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½8·î¡¢STU48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤¬°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤âÀÄ½Õ¤À¤è¤Ã¤Æ¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¥é¥¥é¤Ê²Æ¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¹©Æ£¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÍº¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡ØÀ¸°Õµ¤¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¹âÍº¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬»Ò¶¡¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢»ä¤ÏÀ¸°Õµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏHKT48¤ÇÅö»þ¤ß¤¯¤ê¤ó¡ÊÅÄÃæÈþµ×¡Ë¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤ÎÆ´¤ì¤¬¤ß¤¯¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é²Î¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ß¤¯¤ê¤ó¤ÎÆ´¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤É¤³¡©
¹©Æ£¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¤È¤¤È¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤«¤é¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿Ç¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹©Æ£¡¡¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀ¼¤ÏÂç¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¹©Æ£¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¿¥á¸ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È·É¸ì¤Î¤Þ¤Þ¤À¤·¡¢À¥¸ÍÆâ½Ð¿È¤À¤«¤éÊý¸À½Ð¤·¤¿¤é¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤º......¡£
¡½¡½¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â²ù¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¹©Æ£¡¡¼ê¸ü¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£»ä¤Î23ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏNG¥Ê¥·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤âNG¤Ï¥Ê¥·¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡©
¹©Æ£¡¡Ãî¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤«¶ì¤¤°û¤ßÊª¤â°û¤ó¤À¤·¡¢¥Ð¥ó¥¸¡¼¤â¤¢¤ë¤·......¡£¿´Îî·Ï¤â¡Ö¤ª²½¤±¤ò¸«¤¿¤é¡¢50£íÁö¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï½Ì¤Þ¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¡¢2ÉÃ¤°¤é¤¤½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤«¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯ÇÛ¿®¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¹©Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢Ùæ¤á»ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂà¶þ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥¤¥Ä¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥×¥Á±ê¾å¤âº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤³¤½º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ç±ê¾å¤È¤«¡©
¹©Æ£¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥³¥¤¥Ä¤¬É½»æ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£
¡½¡½¤É¤¦ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡©
¹©Æ£¡¡¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¤´¤á¤ó¤Í¡¼¡ÊU»ú¹©»öÉ÷¡Ë¡×¡£
¡½¡½Ç³ÎÁÅê²¼¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîË¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹©Æ£¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï±ü¤¬¿¼¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¶Ë´¨¤ÎÀã»³¥í¥±¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤³¤½¤ß¤¯¤ê¤ó¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä»È©¤òÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¡ª
¡½¡½´¨¤µ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡£
¹©Æ£¡¡ÀÎ¤«¤éµ¤ÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥±¤Þ¤¹¡ª
¢£¹©Æ£Íý»Ò¡ÊRiko KUDO¡Ë
2002Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì »³¸ý¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹156Ñ ·ì±Õ·¿¡áÉÔÌÀ
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡á¤ê¤³¤Á
ÆÃµ»¡á¤«¤É¹¤òÆ¬¥¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡á¤Í¤®¤È¤í¡¢¤«¤É¹
¡»2019Ç¯12·î¤Ë¡¢STU48Æó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
