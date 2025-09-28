◇インターリーグ ドジャース5―3マリナーズ（2025年9月27日 シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦で今季4試合目の欠場となった。ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーと2本差のまま28日（同29日）のレギュラーシーズン最終戦を迎えることになった。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は28日（同29日）の同戦は出場する方針を示している。

ロバーツ監督はこの日の試合前「今日最大の話題は翔平だろうが」と前置きしつつ、「今日は休養日だ。全員が休みを取ってきているし、彼にもその日を設けた。本人とも話して、今日は休むことに納得していた。明日また戻ってくる」と明かした。その上で代打出場の可能性も含めて「今夜は出場しない」と明言した。「彼は“監督が決めたことだ”と言っていた。私が“それだと決断に役立たないよ”と言ったら、彼も納得した（笑い）トミー（エドマン）に打席を与えることが必要だったし、守備にも就けないのでちょうど良かった。彼はチームメートのためなら打席を譲る」と大谷とのやりとりを明かした。

大谷はナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに2本差の2位。本塁打王争いへの影響を問われると「それは気にしていない。MVPになるんだから。明日は出場する」と説明した。

チームは3―3の9回にキケことE・ヘルナンデスが、守護神ムニョスから決勝の2点適時二塁打を放って接戦を制した。