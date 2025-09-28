ワーキングケアラー＜４＞

千葉県の会社員女性（５９）は、認知症で要介護２の母親（９０）を介護する。

仕事との両立を支えるのが、公的な介護保険「外」の介護サービスだ。

利用者増

「どうしよう」。２０２２年の３月、女性は勤務時間中の母親の見守り方法について悩んでいた。一人暮らしをしていた母親が１か月ほど前に腰の骨を骨折。その後、療養生活を支えるため、母親の家に泊まり込み在宅勤務を続けていたが、通常勤務に切り替わることになったからだ。

ようやく歩けるようになったところ。体力の衰えからか、自ら立ち上がったり、トイレに行こうとしたりしなくなった。認知症も少し進んだ。転倒でもすれば、症状はさらに悪化するのではないか……。

「母親が一人になる時間をなるべく減らしたかった。家庭のある姉に全面的に頼るわけにもいかなかった」

従来利用していた介護保険サービスでの対応を検討したが、福祉用具を借り、希望する分の訪問介護やデイサービスなどを組み合わせると、サービス利用額の上限を超えてしまう。時間的な制約などから、長時間続けて見てもらうことも難しそうだった。そんな時、ホームヘルパーに民間事業者が提供する「保険外」サービスを教えてもらった。

〈保険外サービスは、公的な介護保険と違い、外出支援や家事代行などサービス内容が幅広く、利用時間などの融通も利くのが特徴だ。費用は全額自己負担。ワーキングケアラーや遠距離介護の増加などを背景に、利用者が増えている〉

女性は、介護保険サービスに加え、自身や姉が対応できない週３日の日中（計１５時間程度）に保険外の訪問介護サービスを導入。日常の見守り、外出時の付き添いなどをしてもらっている。「助かった。保険外があったから安心して働けている」

〈保険外サービスを提供する「イチロウ」（東京）が、ワーキングケアラーを対象に行った調査では、９割超が介護保険サービスのみでの在宅介護は「難しい」と回答。理由（複数回答）は多い順に、「サービス内容に制限が多い」（６１％）、「困った時すぐ頼めない」（５０％）、「短時間の利用しかできない」（３９％）などだった〉

預金取り崩す

もっとも、仕事をしながらの介護は楽ではない。母は昨年再び腰の骨を折り自力で歩けなくなったため、身体的な介助も増えた。姉と役割分担をしても、残業や出張は難しく、同僚に心苦しい。週３日は退社後、東京都内の会社から母の自宅へ直行し、翌朝まで一緒に過ごす。午前６時過ぎに自宅へ戻って着替えると、もう出勤時刻だ。

「体はきつい。でも、ケアマネジャーやヘルパーら介護を知る人ほど、『辞めてはいけない』『支援を頼って』と言うから、頑張っている」

費用負担も重い。毎月の介護費用は２０万円ほどで、半分以上を「保険外」が占める。母親の年金すべてを充て、医療費や通院にかかる交通費などの生活費は、母の預金を取り崩す。「余裕があるわけではない。介護保険料を払っているのだから、公的にもう少し支えてもらえないのかという思いはある」

思いに応えたい

昨年の骨折以降、母親の認知症は悪化。表情の変化が乏しくなり、口数も減って、思いや状態をくみ取りづらくなった。有料老人ホームなどへの入所も頭をよぎるが、時折、母親がリビングの窓から外を眺め、「ここは本当にいいところですよ。ありがとうございます」とつぶやくのを聞くと踏み切れない。

「体力的にも金銭的にも大変だが、母の思いに応えてあげたい。『まだできる』『よい方法があるはず』と、日々、自問自答を続けている」

〈介護問題に詳しい淑徳大教授（社会福祉学）の結城康博さんによると、保険外サービスの課題は、費用の高さと、都市部と地方の供給格差だ。「あらゆるワーキングケアラーに恩恵が行き届くように、介護保険サービスの充実を図ることが重要」と指摘する。

保険外サービスを利用する際は、サービスの品質や費用などにばらつきがあることを念頭に置き、「業者の実績や評判、自身の支払い能力をしっかり考慮してほしい」と話している〉