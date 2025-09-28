ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢¡È6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡ÉµÈÂôÎ¼¤ÈÍá°á»Ñ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¿ÍÎÏ¼Ö¥Ç¡¼¥ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê37¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤ÈÍá°á»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡È6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡ÉµÈÂôÎ¼¤ÈÍá°á»Ñ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÏÊÕÄ¾Èþ
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´§Î¹ÆÃÈÖTBS¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ù¡¡9/28 º£Ìë21:00ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÈÖ¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ÈÃáÉã¤ÇÂô»³Í·¤Ó¤Þ¤·¤¿!!!!!¡×¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤´ÈÓ¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡¡¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Î»ä¤¬°ì½Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¾Ð ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀõÁðÊÔ¤Ç¤Ï ¤Þ¤µ¤«¤ÎµÈÂôÂçÀèÀ¸¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¡£¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¥í¥±¤Î¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¹ñÊõ¤¬²£¤Ë¤¤¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÑ¤Ê¹ðÇò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¾Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Íá°á»Ñ¤ÇµÈÂô¤È¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂô»³¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¼Ì¿¿¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¸«ÃÎ¤ê´¶½Ð¤ë¡©¡×¤È¼«¿È¤Î¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#µÈÂô¤µ¤ó¤È¥á¥í¥ó¤Î¥Ô¥ó¼Ì¤ÎÇË²õÎÏ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÊõ¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÍá°á¿ÍÎÏ¼Ö¥Ç¡¼¥ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖµÈÂôÀèÀ¸¤ÎÎÙ¤Ç²µ½÷´é¤·¤Æ¤ëÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖµÈÂôÎ¼¤¯¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÊÑ¤Ê¹ðÇò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
