16ºÐ²¼½÷Í¥¤ÈÇ®°¦¤Î¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÇÐÍ¥¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡¢È¯¾ÉÎ¨1¡ó¤ÎÆñÉÂ¤Ë¡Ö¸÷¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¡×
ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡¢Ç®°¦Áê¼ê¤Ï16ºÐ²¼¤Î¡ÈÇ¨¤ì¾ì¡É½÷Í¥¡©
9·î28Æü21»þ¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSBS¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©¡¼Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤·¡¢ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤ÎÆ®ÉÂ¤Î»ö¼Â¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆüÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë½¼·ì¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¡Ê¤Î·ò¹¯¡Ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸÷¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¤À¡£¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÊÒÌÜ¤Î»ëÎÏÄã²¼¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤Û¤É¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯°Ê¾åÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹ðÇò¤·¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¡£
°å»Õ¤Ï¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤ÎÌÜ¤Î¾É¾õ¤Ï¼Â¤Ï¤¢¤ëÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤Î1¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°äÅÁ»Ò¤ª¤è¤Ó¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Î1¡ó¤Î¤ß¤¬Øí¤ë¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤ÊÆñ¼£À¼À´µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¾×·â¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
¸¶°ø¤â¤ï¤«¤é¤º´°¼£¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢°ìÀ¸´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥É¥ó¥´¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»ÄÇ°¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤¬ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿í¤Ç»É¤¹¤è¤¦¤Ê¶ìÄË¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾É¾õ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢°å»Õ¤Ï¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ê¤éÉÂµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥¤¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¡£