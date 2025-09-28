300Ëü±ß°Ê²¼¤«¤éÇã¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×3Áª¡ª ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤äÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷ÉÕ¤âÁª¤Ù¤ë¡© ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï¤ò¾Ò²ð
ÁªÂò»è¤Ï¿§¡¹¡ª 300Ëü¤ÇÇã¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ËÉÙ¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª ¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯¾è¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Í½»»¤¬300Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÁªÂò»è¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò3¼Ö¼ï¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆü»º¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×
¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ï¡¢271Ëü9200±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆü»º¤Î¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê¼«ÈÎÏ¢¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢2025Ç¯1·î¡Á6·î¤Î¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô3Ëü8921Âæ¤ÇÁ´¾èÍÑ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½»»300Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢X¤Î2WD¡¦4WD¤ÈXV¤Î2WD¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
X¡Ê2WD¡¦8¿Í¾è¤ê¡Ë¡§271Ëü9200±ß
X¡Ê4WD¡¦8¿Í¾è¤ê¡Ë¡§298Ëü5400±ß
XV¡Ê2WD¡¦8¿Í¾è¤ê¡Ë¡§298Ëü8700±ß
¡¡X¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¼Á¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡Ë¤äÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¡¢É¸½àÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡XV¤ÏX¤è¤ê¤â²÷Å¬À¤¬Í¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾Â¦¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ê¤É¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Í½»»300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¥»¥ì¥Ê¤ÎX¤«XV¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²Á³Ê¤Èµ¡Ç½À¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈXV¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Ï¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥ó¥À¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯1·î¡Á6·î¤Î¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¡×¡Ê¼«ÈÎÏ¢¸øÉ½¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô4Ëü9094Âæ¤ÇÁ´¾èÍÑ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½»»300Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
AIR¡Ê2WD¡¦6¿Í¾è¤ê¡Ë¡§262Ëü3500±ß
AIR¡Ê4WD¡¦6¿Í¾è¤ê¡Ë¡§285Ëü4500±ß
AIR EX¡Ê2WD¡¦6¿Í¾è¤ê¡Ë¡§281Ëü2700±ß
AIR EX¡Ê2WD¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§285Ëü6700±ß
CROSSTAR¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§292Ëü8200±ß
CROSSTAR¡Ê2WD¡¦6¿Í¾è¤ê¡Ë¡§297Ëü2200±ß
¢¨CROSSTAR¤Ï3¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¡¾åµ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖHonda SENSING¡×¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£¤¿¤À¤·¡¢AIR¤ÈCROSSTAR¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢CROSSTAR¤ÏÁ´Éý1700mm°Ê¾å¤Î¤¿¤á3¥Ê¥ó¥Ð¡¼°·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡CROSSTAR¤Ï¡¢ËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡ÜËÜ³×´¬¥»¥ì¥¯¥È¥ì¥Ð¡¼¤ä¡¢USB¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊType-C¡Ë¤¬±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¾åÉô¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¼Á¤µ¤ä²÷Å¬À¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢AIR EX¤Ï7¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç¿Í¿ô¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×
¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ï¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥è¥¿¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯1·î¡Á6·î¤Î¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¡×¡Ê¼«ÈÎÏ¢¸øÉ½¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô5Ëü6882Âæ¤ÇÁ´¾èÍÑ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¼ïÎà¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í½»»300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤ÏÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
X¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§199Ëü5200±ß
X¡Ê2WD¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§203Ëü5200±ß
G¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§233Ëü7500±ß
G¡Ê2WD¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§237Ëü7500±ß
HYBRID X¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§239Ëü±ß
HYBRID X¡Ê2WD¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§243Ëü±ß
HYBRID X¡ÊE-Four¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§258Ëü8000±ß
HYBRID X¡ÊE-Four¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§262Ëü8000±ß
Z¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§264Ëü6600±ß
Z¡Ê2WD¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§268Ëü6600±ß
HYBRID G¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§268Ëü7500±ß
HYBRID G¡Ê2WD¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§272Ëü7500±ß
HYBRID G¡ÊE-Four¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§288Ëü5500±ß
HYBRID G¡ÊE-Four¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§292Ëü5500±ß
HYBRID Z¡Ê2WD¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¡§299Ëü6600±ß
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï¡¢¤è¤¯¥Õ¥ê¡¼¥É¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥·¥¨¥ó¥¿¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤À¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÎHYBRID Z¤ò¹ØÆþ²ÄÇ½¡£HYBRID X¤äHYBRID G¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢E-Four¡¦7¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤â300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¡¢25.3km/L¡Á28.4km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡300Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¼Ö¼ïÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ä¿®ÍêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¥·¥¨¥ó¥¿¤ò¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Í½»»¤ò350Ëü±ß¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤òÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥Î¥¢¡×¤ÈÊÂ¤Ö¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼«ÈÎÏ¢¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯1·î¡Á6·î¤Î¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô39,565Âæ¤ÇÁ´¾èÍÑ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç12°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S-G 2WD¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§309Ëü±ß
S-G 2WD¡Ê8¿Í¾è¤ê¡Ë¡§309Ëü±ß
S-G 4WD¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§328Ëü8,000±ß
S-G 4WD¡Ê8¿Í¾è¤ê¡Ë¡§328Ëü8000±ß
S-Z 2WD¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§339Ëü0000±ß
HYBRID S-G 2WD¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¡§344Ëü±ß
HYBRID S-G 2WD¡Ê8¿Í¾è¤ê¡Ë¡§344Ëü±ß
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í½»»350Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÎS-Z 2WD¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎHYBRID S-G 2WD¤ò¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¼Á¤«¤Ä²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£