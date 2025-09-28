◆米大リーグ マリナーズ３―５ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦のスタメンを外れた。８月２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦以来３３試合ぶり。ロバーツ監督は休養のため「彼は今夜は出場しない」と代打出場もしないことを断言。「明日はプレーするよ」とレギュラーシーズン最終戦となる２８日（同２９日）のマリナーズ戦は出場することを明言した。

大谷の“指定席”である「１番・ＤＨ」で先発出場したのはＴ・エドマン内野手（３０）。足首などの痛みなどを抱える中、指揮官は「トミー（エドマン）は守備はできないけど、打席を必要としていたので、それで翔平を外す決断をしやすくなった。彼（翔平）は同僚で打席が必要な人がいるかを気にしていた」と説明していた。

エドマンは今季、この日まで９６試合で打率２割２分９厘、１３本塁打、４９打点。スタメンは２４日（同２５日）の敵地・Ｄバックス戦以来３試合ぶりだったが、大谷の“代役”で４打数無安打１三振だった。打率は２割２分６厘となったが、二塁や中堅など内外野を高いレベルでこなせるユーティリティー選手として欠かせない存在。３０日（同１０月１日）から始まるポストシリーズに向けて準備を整えていく。