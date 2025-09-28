◆米大リーグ マリナーズ３―５ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ナ・リーグ西地区４連覇を決めているドジャースがア・リーグ西地区を２４年ぶりに制覇したマリナーズとのレギュラーシーズン最終カード第２戦も勝利し、連勝を「４」に伸ばした。

この日は休養のため大谷翔平投手（３１）が３３試合ぶりに欠場。前日はベッツ、フリーマンと同じ「ＭＶＰトリオ」の２人が休養したが、球団の配慮で大谷も自身初の二刀流で臨むポストシーズン（ＰＳ）に向けて体調を整えることに専念した。ロバーツ監督は「彼はＭＶＰになるだろうし、明日は出るよ」と説明。３年連続本塁打王にはナ・リーグトップのシュワバー（フィリーズ）と２本差で最終戦を迎えるが、結果はどうなるだろうか。

試合は先発のグラスノーを３回３安打無失点、３６球で交代させた。指揮官は３０日（同１０月１日）から開幕するワイルドカードシリーズでは先発ローテから外れる可能性が高い右腕に関して「ＰＳにベストな投手陣を用意する上での１人になる可能性がある。だから今日は、その機会を残しておくために登板を短くする」と救援起用も視野に入れて早期降板させることを試合前に明かしていた。

９番ラッシングの４号先制２ランで先制した直後の５回は２番手ヒーニーがポランコに逆転３ランを浴びたが、７回に相手の暴投で同点。３―３の９回には守護神ムニョスからＥ・ヘルナンデスが決勝の２点二塁打を放った。今季のレギュラーシーズンは残り１試合。ワールドシリーズ連覇への本当の戦いがもう間もなくスタートするが、その前に王者が調子を上げてきている。