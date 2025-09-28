今季限りでの現役引退を２６日に発表した日本ハム・若林晃弘内野手（３２）が２８日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で会見に臨んだ。８年間のプロ生活を振り返り「いいことも悪いこともあったが、幸せな野球人生でした」と感慨を込めた。

神奈川・桐蔭学園高から法大、ＪＸ−ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）を経て２０１７年度ドラフト６位で巨人入団。内外野を守れるユーティリティー選手として、２１年には９６試合に出場した。２４年３月に日本ハムに移籍。今季は５試合の出場にとどまっていた。

両太もも裏や血行障害など、ケガに悩まされてきた。今月中旬に球団と話し合い「満足できるプレーができない」と引退を決断した。

この日のイースタン・リーグのヤクルト戦（鎌ケ谷）が引退試合に。人柄を表すように、球場には３０人以上の選手や関係者からの花が届いた。引退の連絡をした際のことを問われると、言葉に詰まり「お世話になった先輩はたくさんいたので」と涙。巨人時代の原辰徳元監督には「原さんの起用法が、プロの世界でこうやっていきていけばいいんだと示してくれた。プロで８年間できたのは原さんのおかげ」と感謝した。

今後については「詳しいことは決まっていないが、ケガや多くの失敗を経験してきた。後輩や野球界で僕の失敗を繰り返してもらわないためにも、指導であったり、野球界に貢献できていけたら」と抱負。会見後には、宮西、中島、清水優から花束を贈られ、晴れやかな表情を見せた。