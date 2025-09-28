マイホームを建てる際には、窓や壁、お風呂など細かい設備にいたるまで、あらゆる判断が求められます。そのため、予算オーバーを避けようと、「できるだけ安くしよう」と考えがちです。しかし、初期費用を削った結果、寒い家・暑い家に長年住み続けることになれば、かえって「住宅貧乏」に陥る可能性があるようです。本記事では、一級建築士の松尾和也氏の著書『間違いだらけの省エネ住宅』（日経BP）より、マイホームを建てるうえで守るべき「7つの鉄則」を紹介します。

「工事費が安い」は本当に建て主のため？

□健康で快適な住宅を実現できる会社は少数

□イニシャルコストを節約して省エネ仕様を落とすと「住宅貧乏」に

□「住宅貧乏」にならないための7項目を実践する

設計事務所や工務店は、建て主から設計や施工を受注することで生計を成り立たせています。ということは、建て主を幸せにして、満足させることが最優先であるはずです。その中で私たち実務者が関与できるところは、経済性と健康・快適性ではないでしょうか。

これまでは一般的に、「経済性＝工事費」だと考えられていました。しかし、それは建て主のためではなく、自社のためだったのかもしれません。

本当に建て主のことを考えるのであれば、新築時だけでなく、30年や40年といった住宅の想定利用年数で掛かる総費用が最も経済的になるようにアドバイスしなければなりません。しかし、そんなことをしていると、競合他社に相見積もりで負けたり、建て主に対して手間の掛かる説明が必要になったりします。こうした面倒を避けるために、工事費を安く抑えてアピールしている面があったのではないでしょうか。

健康・快適性を追求する場合、適切な温度と湿度が重要なのは言うまでもありません。ただ、これらをうまく提案できている住宅会社は日本ではまだまだ少ないのが現実です。

［図表1］建て主の家族を幸せにするために、設計事務所や工務店が関与できること （資料：松尾和也）

断熱性能が低い家を建てると、「住宅貧乏」になる

「金銭的に余裕のある人だけが良質な住宅に住めばいい」という考え方があります。しかし、それは先進国である日本のあるべき姿ではないでしょう。金銭的に余裕がなくても家を建てたい人はたくさんいます。

私は、高級キッチンなどの「ぜいたく品」を我慢しても、以下に示す省エネ性能に関する2項目が満たせないほど予算が厳しいのであれば、そもそも戸建て住宅は建てるべきではないと考えます。

（1）1999年基準（次世代省エネ基準）における天井、壁、床の断熱性能＋実質U値1.4以下のサッシ

（2）C値が最低でも1以下

その理由を説明します。現在、ローコスト系の住宅会社でも次世代省エネ基準をうたう会社は少なくありません。ただ、窓は熱貫流率（U値、熱の伝わりやすさを示す指標で大きいほど熱を伝えやすい）3.5レベルが多くなっています。

窓のU値を1.4（樹脂窓、複層ガラス、アルゴンLow-E仕様）に変えるだけで、住宅の外皮平均熱貫流率（UA値、建物の断熱性能を示す値で大きいほど熱が逃げやすい）は0.87から0.57程度まで向上します。これで室内環境は、温度や湿度はもちろんのこと、健康の観点からも大幅に改善します。

それでも約120m2の標準的な住宅であれば、省エネ性能を上げて増すイニシャルコストは数十万円ほどにすぎません。

私の試算では、30年間のランニングコストを加味すると、省エネ化を図った住宅のほうが200万〜300万円ほど安くなります。金銭的に余裕がないために省エネ仕様を落とした人が、さらに貧しくなる構図です。まさに「住宅貧乏」です。このような負の連鎖が続く選択はするべきではないと考えます。

数十万円が捻出できなければ、中古マンションを買え

省エネ仕様を向上させるイニシャルコストの数十万円を捻出する余裕がないのであれば、比較的安価な南向きマンションの中間階の中部屋の住戸を購入するほうがいいと思います。

近年はマンション価格が上がっています。新築が難しいのであれば、中古を購入する方法もあります。その際は、省エネ性能の向上のために内窓は設けてほしいです。マンションデベロッパーの中には、住戸の位置別の「燃費」を表示する会社も出てきました。

家づくりに当たり、ファイナンシャルプランナーなどに資金計画を相談する人は少なくないと思います。しかし、住宅の省エネ仕様に基づくイニシャルコストやランニングコストの違いを詳しく説明してくれるファイナンシャルプランナーはほとんどいないのではないでしょうか。

住宅ローンやライフプランを検討するのはもちろんですが、実は、住宅の省エネ仕様によるコスト比較を考えることは、物価高騰に比べて平均年収がなかなか上がらない日本においては非常に重要なことです。

［図表2］平均給与（実質）の推移（1年を通じて勤務した給与所得者） 厚生労働省政策統括官付政策立案・評価担当参事官室において、国税庁「民間給与実態統計調査」のうち、1年勤続者の平均給与を2015年基準の消費者物価指数（持ち家の帰属家賃を除く総合）で補正

欧米であれば、戸建て、マンション、新築、既存を問わず、きちんとした断熱性能を持った住宅がそれなりに普及しています。しかし、日本では新築ですら、先述した（1）と（2）の条件を満たす住宅は非常に少ないのが実情です。ましてや既存住宅となれば、ゼロに等しくなります。

マンションの中間階と1階の中部屋の住戸であれば、隣戸に囲まれているので、断熱性能が低くても窓さえ強化すれば良好な室内温度環境を維持できます。しかも南側にはバルコニーがあることが多く、これが夏の日射を遮蔽してくれます。

このように考えると、温熱環境の面ではメリットが多いマンションですが、問題もあります。より高い断熱性能を求められる寒冷地方ほど、マンションの絶対数が少ないということです。

特にマンションが少なく寒冷な地方では、先述した（1）と（2）の条件を満たす戸建てを建てることを最優先に考えてもらいたいと思います。それができない建て主は、暖房費のために働く人生になると言っても過言ではないでしょう。

家計が苦しい家庭こそ守りたい「マイホーム7ヵ条」

家計が苦しい家庭であればあるほど、先述した（1）と（2）に加え、以下の5項目も満たすようにすべきです。それができなければ、イニシャルコストが安くなっても結局、月々の支払いは多くなってしまいます。

（3）冬の日射取得（南面からの日射取得）

（4）夏の日射遮蔽（南面の庇、東西北面の窓の極小化、Low-E化）

（5）給湯器の選択（おひさまエコキュート）

（6）エアコンで冷暖房（エアコンが効く家にする。エアコンだけで冷暖房、除湿が完結する）

（7）太陽光発電

（5）について説明すると、一般的な住宅では給湯が最も多くのエネルギーを使います。給湯機器の選択は、設計者にとっては一瞬の判断ではありますが、住まい手にとっては機器が壊れるまでの10〜15年間の光熱費に大きく関わってきます。よく吟味する必要があると思います。

［図表3］世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費 （資料：資源エネルギー庁）

（6）に関しては、「エアコンは嫌いだから輻射型の暖房器具を使いたい」という要望があります。ただ、エアコン以外の冷暖房器具を選択することは、エアコンぐらいしか選択肢がない冷房器具にプラスして他の暖房器具を設置することになります。つまり、暖房設備の二重投資となるわけです。

［図表4］暖房器具別の光熱費単価 （資料：松尾和也）

暖房器具は何を選んでも、エアコンよりも光熱費が高くなることにも注意が必要です（まきストーブだけは、まきが無料もしくは格安で入手できればその限りではありません）。

なお、輻射型暖房の上質な心地よさは私も十分に理解しています。7つの項目をすべて満たした上で、一種のぜいたくや嗜好、日本の森を守るといった意味で採用するのであればよいでしょう。

隙間面積が多い住宅は、健康リスクにも関わる

最初に示した「（2）C値が最低でも1以下」という項目は、エアコンが効く住宅と密接に絡んできます。相当隙間面積（C値、建物の隙間を集めた面積（cm2）を床面積（m2）で除した値）が大きい住宅では、空気で冷暖房するエアコンは効きが極めて悪くなります。

それ以前に、C値が1よりも悪い住宅においては、大半の住宅が採用している3種換気では清浄な空気質を維持することが不可能です。これは健康リスクにも関わってくる項目なので、その意味でも重要です。

車や保険よりも、「住宅」の節約が効く

最後に、軽視されがちな（3）冬の日射取得、（4）夏の日射遮蔽について解説します。私の感覚では、「冬の日射取得」は暖かさを得るための要素のうち5割、「夏の日射遮蔽」は涼しさを得るための要素のうち7割を占める最重要項目です。

例えば、南面の1間幅、高さ2m（3.3m2）の掃き出し窓1カ所では、晴れていれば、夏冬ともコタツ1台分の熱がそれぞれ出入りします。冬はこの「熱を取り入れること＝お金」になりますし、夏は「熱を遮ること＝お金」となります。

世帯の年収が多ければ、「冬の日射取得」「夏の日射遮蔽」を無視した住宅を設計してもお金（エネルギー）で補填することが可能となります。ですが、最低でも世帯年収が1000万円を超えない限りは、この7項目をすべて満たすべきだと私は考えています。

ファイナンシャルプランに関する書籍を読むと、車関連費用や保険関連費用、携帯電話関連費用といった項目ばかりが削減項目として記載されています。今回紹介した7項目には触れられていません。

一般的な家庭では、燃費が13km／Lの車で年間1万kmくらい走行しています。一次エネルギー換算だと27GJ消費していることになります。対して住宅は、平均で75GJと約3倍も消費しています。

車、保険、携帯電話は、どれも変更しようと思えば極めて短い期間で変更することができます。しかも変更する度に、競争や技術革新によって性能やサービス内容が上がる場合が多いです。一方、今回示した住宅の省エネ性に関する7項目は、一度採用すると簡単には変えられない項目ばかりです。住まい手の多くは、その項目と30年以上にわたって付き合わなければなりません。

断熱リフォームの工事費は新築よりもコストが掛かってしまうので、省エネ性能の向上はやはり新築時にきちんとやっておくことが望ましいのです。これらを考慮せずして、まともなファイナンシャルプランなど出せるはずがありません。

欧米では、3世代で1回の住宅ローンを負担することが多いと言われています。一方、日本では世代ごとに建て替えて毎回、住宅ローンを抱えています。幸せに暮らすためのマイホームが負担になって「住宅貧乏」にならないようにするためにも、設計事務所や工務店は7項目の実践を肝に銘じてもらいたいと思います。

松尾 和也

一級建築士

（株）松尾設計室 代表取締役