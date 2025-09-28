「マリナーズ３−５ドジャース」（２７日、シアトル）

ドジャースのブレーク・トライネン投手が同点の七回から登板。先頭打者に安打を許すも、３連続三振の快投を見せた。さらにベシア、エンリケスも３者連続三振で続き、９連続Ｋフィニッシュの偉業を達成した。

先頭のアロザレーナに中前打を浴びたトライネン。続く６０発男のローリーは高めのフォーシームで空振り三振に仕留めた。続くロドリゲスには打者のピッチクロック違反があり、１ストライクからスタート。キレのあるスライダーで２者連続三振に斬った。

そして逆転３ランを放ったポランコにはバックドアでカウントを奪い、１ストライクから二盗を許してしまった。ここでラッシングがマウンドへ向かいコミュニケーションをとったトライネン。最後は高めのフォーシームで空振り三振に斬ると、マウンドで吠えた。

すでに消化試合となっている中、前日に続き異例の連投となったトライネン。プレーオフへ向けてロバーツ監督の荒療治となったが、しっかりと結果を残した。

さらに八回から登板したベシアも３者連続奪三振をマーク。さらに九回から登板したエンリケスも３者連続三振に仕留め、９連続Ｋでフィニッシュ。後半戦、状態を落としていたブルペン陣に復調の兆しが見え始めた。