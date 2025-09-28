¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤¬¡Ä¡×50ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à²£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ªáÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬»÷¹ç¤¦Í³²Æ¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¡ÄÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¡×
ÏÆ¤Î²¼¤«¤é¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤È¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ(50)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹¤Î²£ÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¡¥«¥ì¥¤¥É¥¹Å¸¡¡Ï»ËÜÌÚ¤Î¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤«¤é¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Þ¤Ç350ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì²áµîºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡£ÂÎ¤Î²£¤Ë¿¼¤¹¤®¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤ê¡¢ÈþµÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬»÷¹ç¤¦¤æ¤«¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤è¡¼¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¦Í³²Æ¤µ¤ó¤Î±ð¤Ã¤Ý¤µ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¡ÄÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±µÓÄ¹¤¤¤Î¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤¬¡×¤È´¶Ã²¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£