＜速報＞菅楓華が単独首位浮上 神谷そら、後藤未有1差追走
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、初優勝を狙う20歳・菅楓華がトータル8アンダー・単独首位に立っている。
【LIVE】吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差2位に2週連続Vがかかる神谷そら。2打差3位タイに穴井詩と後藤未有、3打差5位タイには桑木志帆、吉本ここね、木村彩子が続いている。ルーキーの吉田鈴はトータル3アンダー・10位タイ。2週前の「日本女子プロ」を制した金澤志奈は、トータル1オーバー・28位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1260万円が贈られる。
