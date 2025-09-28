＜中間速報＞勝俣陵が初優勝へ首位キープ 河本力ら3差追走
＜パナソニックオープン 最終日◇28日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初優勝を狙う29歳・勝俣陵がトータル20アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】山下美夢有がコースで弟を応援
3打差2位タイに河本力と小木曽喬。4打差4位タイには6番パー3でホールインワンを達成した木下稜介、小平智が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル14アンダー・11位タイ。2022年大会覇者の蝉川泰果はトータル13アンダー・18位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
ゴルフ情報ALBA.Net
