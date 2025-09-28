¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼=ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç9·î28Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØJ¥êー¥°¡ß¾®Ìî¿Æó¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ä¥¢ーforaSustainableFuturesupportedbyÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¸õÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø5Ç¯À¸¡ä¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ã¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¡ä¡ÖÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢º£ÆüÍè¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿§¤ó¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ä¿§¤ó¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
9·î28Æü¸á¸å¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¸þ¤±¤Î¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£