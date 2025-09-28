¡ÚÅìµþÏ»Âç³Ø¡Û·ÄÂç¤¬ÎíÇÔ¤ÇÏ¢ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ0¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¡¡ËÙ°æ´ÆÆÄ¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè3½µÂè2Æü¡¡2²óÀï¡¡·ÄÂç 0¡½3 ÌÀÂç¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÌÀÂçÀï2»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«1¡£Ë¡Âç¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤¿·ÄÂç¤¬¡¢ÌÀÂç¤Ë¤âÏ¢ÇÔ¤·¤Æ1¾¡4ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ0¤ÇÍ¥¾¡¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ËËÙ°æÅ¯Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£³°´Ý¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤òÀèÈ¯¤ËÎ©¤ÆÉ¬¾¡ÂÖÀª¤òÉß¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ìÈ¿·â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³°´Ý¤Ï4²ó2¼ºÅÀ¡£¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£Á°Æü¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿3ÈÖÅÏÊÕ·Æ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢5ÈÖÃæÄÍ¡ÊÆ±¡Ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤¹Âç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤¬¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£