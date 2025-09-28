J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥ë¥Ó¡ÄÂçºå¤Ë2ÅÙ¤Î¥êー¥ÉÃ¥¤¦¤âµÕÅ¾Éé¤±¡¡¥êー¥°Àï13»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï27Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÙ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é4-2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ó¤Ï27Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾15Ê¬Ã«¸ý¡¦ÅçÂ¼¤È¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®ºÇ¸å¤Ï¿·°æ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾37Ê¬¤Ë±§º´Èþ¤Î¥´ー¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ä¹Ã«Àî¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ë±üÂ¼¤¬¹ç¤ï¤»ºÆ¤Ó¥êー¥É¡£
¤·¤«¤·¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë°ÂÉô¤Ë·è¤á¤é¤ìµÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ë¥¹¤Ë¤À¤á²¡¤·¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ó¡£
4ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥êー¥°Àï13»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç¤¹¡£