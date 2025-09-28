¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃ¦Íî¤Î¥æ¥á¥¡¢Ä¾É®¼ê»æ¤Ç´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥á¥¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Ã¦Íî¤ÎËÜ²»ÌÀ¤«¤·¤¿Ä¾É®¼ê»æ
¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥á¥¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç17°Ì¡¢22°Ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷ÆâÆþ¤êÌÜÁ°¤Î9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï11°Ì¤ÇÃ¦Íî¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Instagram¤Ç¤ÏÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥æ¥á¥¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤È°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢°¦¤¬´Ö¶á¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ºÌµ»öÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù¤¨¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¥æ¥á¥¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤Ã¤¿4¥ö·î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇºÃ¤±¤ëËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£»×¤¦¤È¡È¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¡È¤¤¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤óÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¥æ¥á¥¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë¤Î8¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
