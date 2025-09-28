Èþ½÷¥µ¥Ã¥«¡¼ÃçÅÄÊâÌ´¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹Ãå¤³¤Ê¤·...¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹ßÎ×
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÖRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÃçÅÄÊâÌ´¡Ê¤Ê¤«¤À¡¦¤¢¤æ¡ËÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬2025Ç¯9·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖTWICE¤Á¤ã¤ó¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×
ÃçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î¿ä¤·³è¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡TWICE¤Á¤ã¤ó¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤¯¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¤òÃåÍÑ¡£¡ÖTWICE¡×¤Î¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¡¢¾Ð´éÁ´³«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ä¤·³è¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¢¤æ¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£