²¶¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¤Ê¤¡¡Á¡ª ¼«¾Î¥¤¥¯¥á¥ó¤ÎÉ¡¤¬ÀÞ¤ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë!? ¡Ú9/14½µ¿Íµ¤¤Þ¤ó¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Î9/14½µ¤Î½µ´ÖÏ¢ºÜ¤Þ¤ó¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²ÌÈ¯É½¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
5°Ì¡¡½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Êì¹ßÎ×
½éÂÐÌÌ¤Î¤ï¤¬»Ò¤ò¤¤¤¤Ê¤êÈÝÄê!? ¾®³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¤Ë±²´¬¤¯¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¡ª
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Â©»Ò¡¦¥±¥ó¥È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥±¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤µ¤½¤¦¤Í¡Á¡×¤È¿´Ìµ¤¤°ì¸À¤òÊü¤Ä¡ÈÈó¾ï¼±¥Þ¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¹ÔÆ°¤Ï¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥¦¥Þ¤Î²ÃÆþ¤ò¶¤Ë¡¢ÃËÀ¥³¡¼¥Á¤ÎÂÖÅÙ¤â°ìÊÑ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÊì¿Æ¤¬¥³¡¼¥Á¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤Þ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¡½¡½!?
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Êì¹ßÎ×
4°Ì¡¡Í¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½
¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
²È»ö¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤âËº¤ì¤º¡¢»Å»ö¤Ë¤â¿¿·õ¡½¡½¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ºù¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á÷¤ê¼ç¤ÏÆ±Î½¤Î½÷À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤ºÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢É×¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£É×¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡Ä¤â¤·Èà½÷¤¬É×¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¤µ¤é¤Ëºù¤¬¤³¤ÎÆ±Î½½÷À¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä!?
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡ÛÍ¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½
3°Ì¡¡½÷½÷Ê¿Åù
½÷¤ÎÅ¨¤Ï½÷¡Ä!? ¡Ö½÷¤ÎÊ¿Åù¡×¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤È¤·¤Æ17Ç¯¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¿²£Åç¤æ¤ê¤³¡Ê39¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é»þÃ»¤ÇÆ¯¤¯¾¾Â¼¤±¤¤¤³¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤«¤é»þÃ»¶ÐÌ³¡×¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤À¤±¤É¡¢¤æ¤ê¤³¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈºÎÍÑ¤ò·è¤á¤¿¾å»Ê¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Æ±Î½¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö»þÃ»¼Ò°÷¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë»ÏËö¡Ä¡£
ÍÄÃÕ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÏÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤º¤Ä°ú¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤æ¤ê¤³¤Ï¡Ö»Ò»ý¤Á¤Ë³Ú¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤è¤«¤é¤Ì·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
ÆÈ¿È½÷À¤È»Ò»ý¤Á½÷À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤¨¤ë¡ÈÉÔ¸øÊ¿¤Ê¼Ò²ñ¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÊª¸ì¡£
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û½÷½÷Ê¿Åù
2°Ì¡¡É×¤Î°Û¾ï¤Ê´Å¤¨Êý
É×¤¬ÆÍÁ³¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÊÖ¤ê¡É!?
¡¡
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÈ¾Ç¯¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¤«¤ª¤ê¤¿¡Á¤ó¡×¤È´Å¤¨À¼¤ÇÉ¨Ëí¤ò¤»¤¬¤à¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÍÄ»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤Ë¡¢ºÊ¤Î¤«¤ª¤ê¤Ïº¤ÏÇ¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤«¤â¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¤ª¤ê¡£¤·¤«¤·É×¤Î¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÊÖ¤ê¡É¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë°²½¡£»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤ÇÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
Íê¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÂç¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡½¡½¡© ¤«¤ª¤ê¤Î¶»¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤È¶²ÉÝ¡£¤³¤ÎÀè¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î!?
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡ÛÉ×¤Î°Û¾ï¤Ê´Å¤¨Êý
1°Ì¡¡°éµÙ¤Ê¤ó¤Æ³Ú¾¡¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥¤¥Þ¥É¥¤Î¥¤¥¯¥á¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¥É¥ä´é¡Ë¡×
¡¡
»º¸å2¥ö·î¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿É×¡¦æÆÂÀ¤Ï¡¢¼«¼çÅª¤Ë°é»ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉã¿Æ¡É¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¼ÂºÝ¤Ï¡¢¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤ä¥È¥¤¥ì¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¡¢ºÊ¤Î»Å»ö¡×¤È´ÝÅê¤²¡£
¼«Ê¬¤ÏÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢½µËö¤Ë¡Ö²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¤È¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÍ³µª¤ÏÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¥¤¥¯¥á¥ó¤Ö¤ê¤òµÁÊì¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯µÁÊì¤ò²È¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¡ª µÁÊì¤â¤Þ¤¿¡Ö°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¤ÈÂ©»Ò¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤ÏË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¤â¤Î¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä!?
¡È¥¤¥¯¥á¥óµ¤¼è¤ê¡É¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ì¤ò½õÄ¹¤¹¤ëµÁÊì¡£¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¡¢ºÊ¤Î¿´¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û°éµÙ¤Ê¤ó¤Æ³Ú¾¡¤Ç¤·¤ç¡©
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)
5°Ì¡¡½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Êì¹ßÎ×
½éÂÐÌÌ¤Î¤ï¤¬»Ò¤ò¤¤¤¤Ê¤êÈÝÄê!? ¾®³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¤Ë±²´¬¤¯¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¡ª
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Â©»Ò¡¦¥±¥ó¥È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥±¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤µ¤½¤¦¤Í¡Á¡×¤È¿´Ìµ¤¤°ì¸À¤òÊü¤Ä¡ÈÈó¾ï¼±¥Þ¥Þ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¹ÔÆ°¤Ï¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Êì¹ßÎ×
4°Ì¡¡Í¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½
¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
²È»ö¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤âËº¤ì¤º¡¢»Å»ö¤Ë¤â¿¿·õ¡½¡½¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ºù¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á÷¤ê¼ç¤ÏÆ±Î½¤Î½÷À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤ºÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢É×¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£É×¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡Ä¤â¤·Èà½÷¤¬É×¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¤µ¤é¤Ëºù¤¬¤³¤ÎÆ±Î½½÷À¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä!?
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡ÛÍ¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½
3°Ì¡¡½÷½÷Ê¿Åù
½÷¤ÎÅ¨¤Ï½÷¡Ä!? ¡Ö½÷¤ÎÊ¿Åù¡×¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤È¤·¤Æ17Ç¯¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¿²£Åç¤æ¤ê¤³¡Ê39¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é»þÃ»¤ÇÆ¯¤¯¾¾Â¼¤±¤¤¤³¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤«¤é»þÃ»¶ÐÌ³¡×¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤À¤±¤É¡¢¤æ¤ê¤³¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈºÎÍÑ¤ò·è¤á¤¿¾å»Ê¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Æ±Î½¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö»þÃ»¼Ò°÷¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë»ÏËö¡Ä¡£
ÍÄÃÕ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÏÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤º¤Ä°ú¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤æ¤ê¤³¤Ï¡Ö»Ò»ý¤Á¤Ë³Ú¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤è¤«¤é¤Ì·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
ÆÈ¿È½÷À¤È»Ò»ý¤Á½÷À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤¨¤ë¡ÈÉÔ¸øÊ¿¤Ê¼Ò²ñ¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÊª¸ì¡£
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û½÷½÷Ê¿Åù
2°Ì¡¡É×¤Î°Û¾ï¤Ê´Å¤¨Êý
É×¤¬ÆÍÁ³¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÊÖ¤ê¡É!?
¡¡
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÈ¾Ç¯¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¤«¤ª¤ê¤¿¡Á¤ó¡×¤È´Å¤¨À¼¤ÇÉ¨Ëí¤ò¤»¤¬¤à¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÍÄ»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤Ë¡¢ºÊ¤Î¤«¤ª¤ê¤Ïº¤ÏÇ¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤«¤â¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¤ª¤ê¡£¤·¤«¤·É×¤Î¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÊÖ¤ê¡É¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë°²½¡£»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤ÇÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
Íê¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÂç¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡½¡½¡© ¤«¤ª¤ê¤Î¶»¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤È¶²ÉÝ¡£¤³¤ÎÀè¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î!?
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡ÛÉ×¤Î°Û¾ï¤Ê´Å¤¨Êý
1°Ì¡¡°éµÙ¤Ê¤ó¤Æ³Ú¾¡¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥¤¥Þ¥É¥¤Î¥¤¥¯¥á¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¥É¥ä´é¡Ë¡×
¡¡
»º¸å2¥ö·î¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿É×¡¦æÆÂÀ¤Ï¡¢¼«¼çÅª¤Ë°é»ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉã¿Æ¡É¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¼ÂºÝ¤Ï¡¢¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤ä¥È¥¤¥ì¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¡¢ºÊ¤Î»Å»ö¡×¤È´ÝÅê¤²¡£
¼«Ê¬¤ÏÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢½µËö¤Ë¡Ö²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¤È¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÍ³µª¤ÏÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¥¤¥¯¥á¥ó¤Ö¤ê¤òµÁÊì¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯µÁÊì¤ò²È¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¡ª µÁÊì¤â¤Þ¤¿¡Ö°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¤ÈÂ©»Ò¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤ÏË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¤â¤Î¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä!?
¡È¥¤¥¯¥á¥óµ¤¼è¤ê¡É¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ì¤ò½õÄ¹¤¹¤ëµÁÊì¡£¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¡¢ºÊ¤Î¿´¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û°éµÙ¤Ê¤ó¤Æ³Ú¾¡¤Ç¤·¤ç¡©
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)