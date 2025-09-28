陸上の早大競技会「ロード・オブ・ワセダ」男子５キロが２８日、埼玉・所沢市の早大キャンパス内の周回公認コース（１周約７００メートル）で行われ、早大のスーパールーキー鈴木琉胤（るい）が７月６日の日本選手権５０００メートル決勝以来、約３か月ぶりにレース復帰し、申し込みタイムが最も遅い第５組で１３分５８秒で確実にトップを取った。「速い組に入ると想定よりタイムが出てしまうので、第５組で走らせてもらいました。予定が１４分だったので、ほぼ、その通りに走れました」と冷静にレースを振り返った。

鈴木は、昨年１２月の全国高校駅伝「花の１区」（１０キロ）で日本人最高記録の２８分４３秒で区間賞を獲得。今春、鳴り物入りで早大に入学。７月６日の日本選手権５０００メートル決勝では学生トップの１０位となった。途中までトップを走り、結果以上の存在感を示した。しかし、その後、故障。７月２４日にドイツで行われたワールドユニバーシティゲームズ５０００メートルは欠場した。

「８月からポイント練習を再開して、９月中旬からチーム練習に合流しました。調子は戻ってきました」と明るく話す。学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）でも順当に登録メンバー入り。「きょうは１区（８キロ）を想定して、序盤は後ろで走り、中盤からペースを上げるという走りができました」と１区を準備していることを明かした。「強い選手がたくさんいますが、出るからには区間賞を狙いたい」と意欲を示した。

今季の早大はエースの山口智規（４年）、「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）ら好選手がそろう。出雲駅伝では３冠を達成した２０１０年度以来の学生３大駅伝優勝を狙う。

出雲駅伝は６区間４５・１キロのスピード駅伝。早大のほか、昨季の箱根駅伝覇者の青学大、昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、スピードランナーがそろう中大、駅伝巧者の創価大、帝京大などが激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。