◇大相撲秋場所千秋楽（2025年9月28日 東京・両国国技館）

三賞選考委員会が開かれ、以下のように決定した。

【殊勲賞】

安青錦（初）豊昇龍が優勝した場合

伯桜鵬（初）千秋楽勝てば

【敢闘賞】

隆の勝（5回目）

【技能賞】

安青錦（2回目）

13日目終了時まで優勝の可能性を残していた新小結・安青錦（21＝安治川部屋）と東前頭7枚目の隆の勝（30＝常盤山部屋）の三賞受賞がそれぞれ決定。安青錦は無条件で技能賞が決定し、豊昇龍が優勝した場合は殊勲賞とのダブル受賞となる。安青錦は新入幕から4場所連続の三賞受賞。大の里に続いて史上2人目の快挙となった。隆の勝は5回目の敢闘賞が決まった。

また、現時点で優勝争い単独首位の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）に唯一黒星を付けた東前頭2枚目の伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）が殊勲賞候補に浮上。まだ勝ち越していないため、千秋楽の宇良戦に勝って勝ち越せば、新入幕で優勝争いを演じた2023年名古屋場所以来2年ぶりの三賞受賞となる。

平幕で既に2桁勝利を挙げている東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）、同じく10勝の東前頭18枚目・獅司（28＝雷部屋）、右足の膝下切断寸前という大ケガから奇跡の復活を遂げて幕内で6年ぶりに勝ち越した東前頭16枚目・友風（30＝中村部屋）はいずれも候補にも挙がらなかった。