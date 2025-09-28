◇ナ・リーグ マリナーズ3―5ドジャース（2025年9月27日 シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が27日（日本時間28日）、本拠でのドジャース戦に「2番・DH」で先発出場。2022年にア・リーグ最多62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）まであと2本と記録更新に期待がかかる中、4打数無安打3三振と封じ込まれ、チームも競り負けた。

ローリーは前日も2安打こそ放ったが、佐々木朗希が空振り三振に仕留めるなど3三振。ローリーが2試合連続で3三振したのは今季初の屈辱となった。

この日は初回と3回に先発グラスノーが2三振。左腕ヒーニーと対戦した5回は二ゴロ、トライネンと対戦した7回にこの日3つ目の三振に打ち取られた。マリナーズ打線はこのローリーの三振から9者連続三振。ドジャースの球団新記録をアシストする屈辱となった。

今カードは、今季球団新記録の60本塁打を放ち、ヤンキース・ジャッジが2022年に樹立したア・リーグ記録の62本塁打を狙うマリナーズのローリーと3年連続本塁打をかけてフィリーズ・シュワバーと争う大谷のスラッガー対決にも注目が集まっている。