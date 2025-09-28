¥Ó¥¥Ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê57¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³³Ì¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢22ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó¤È¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä³³Ì¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÅÄ¡£
¡¡27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿Æ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¶åºÎï¤ÇÄ¶Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÈþ¤·¤µÇÜÁý¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë