同棲をすると相手への不満が溜まり、気持ちが冷めてしまうのはよく起こり得ること。家事をやってくれないパートナーにイライラし、反対に「出しっぱなしにしないで」「ゴミは捨てて」と口うるさく言われるほうもストレスが溜まるでしょう。そんなときに浮気をして刺激を求めてしまう人もいますが、同棲していると思わぬ形でバレることがあるようで……。今回は、家事を彼女任せにしていたら思わぬ形で浮気がバレた話をご紹介いたします。

出しっぱなしの服にホテルの領収書

「彼女と同棲をするようになって、家事や生活態度についてあれこれ言われることが多くなり、ストレスが溜まっていたんです。

そんなある日、飲み屋で出会った子と仲良くなり、その後ホテルへ行って浮気をしてしまいました。翌日、彼女が俺の服を片付けてくれてたときに、ポケットの中からホテルの領収書を見つけて浮気がバレました。どこかで捨ててくるつもりだったのに、うっかりそのままにしてて……。もちろん浮気したことは反省してるけど、普段から自分の脱いだ服を片付けるようにしてたらバレなかったのかも」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 浮気は許されないことは大前提として、日頃から自分のことは自分でやる習慣があれば、バレなかった可能性は高いですね。彼女に身の回りのお世話もさせていたことが、浮気がバレるきっかけになるとは思いもしなかったでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。