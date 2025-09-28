お台場BMSG FES特設会場にて開催中（9月27日・28日）の『BMSG FES’25』に、BE:FIRSTが出演。メンバーのRYUHEIが新ヘアスタイルを公開し、大反響となっている。

またRYUHEIは、STARGLOW・GOICHIとのコラボで、BE:FIRST「Secret Garden」のパフォーマンス動画も投稿。話題を集めている。

■「一瞬誰かと思ったよ！」

BE:FIRSTの公式インスタグラムに投稿された『BMSG FES’25』のバックステージで撮られたメンバーソロショット投稿にも、RYUHEIの新ヘアスタイルに対する投稿が続々。

「リュウヘイくんニューヘアかっこいい！」」「一瞬誰かと思った！」「これいいね！」「この髪型髪色、最高」「ストレート無造作りゅーへいかっこよすぎる」「リュウヘイなに！宇宙一かっこいい！」といったコメントに加えて、改めて身長183.7センチのスタイルの良さを指摘する声も届くなど、RYUHEIの劇的なビジュアルの進化にファンが大盛り上がりとなっている。

■RYUHEI×STARGLOW・GOICHIによる「Secret Garden」パフォーマンス動画も投稿

またRYUHEIは、STARGLOW・GOICHIとのコラボレーションによる、BE:FIRST「Secret Garden」のパフォーマンス動画を公式SNSに投稿。

RYUHEIとGOICHIは、共に2006年生まれ。鮮やかな緑をバックにした、同い年同士の息の合ったパフォーマンスに、ファンが「素敵な2人すぎる！」「同級生のコラボ最高」と盛り上がりを見せている。また、その一方で、こちらの動画にもRYUHEIの新ビジュアルに反応したファンのコメントが続々と書き込まれている。