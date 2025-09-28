卓球の「チャイナスマッシュ2025」は28日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング33位の平野美宇（木下グループ）は同1位の孫穎莎（中国）と対戦。ゲームカウント1ー3で敗れ1回戦で敗退した。

■昨夏のパリ五輪以来の再戦

平野は今大会に主催者推薦で出場。昨夏のパリ五輪では団体戦決勝でエース対決した孫穎莎との注目の対戦が実現した。

第1ゲームは平野がサービスから連続ポイントを奪うが相手も対応し、3－3の入りに。その後、孫穎莎がラリー勝負で強さを発揮しポイントを重ねると、平野の強烈なストレートもカウンターされるなど、徐々に離される展開。先にゲームポイントを握られた平野が5－11で先手を取られる。

第2ゲームは孫穎莎のサービスに好返球を見せるなど、平野が6連続ポイントで勢いに乗る。6－1からのカウンターやバックでのストレートを沈めるなど、流れを与えないままゲームポイントを握る。終盤連続ポイントを許したものの、11－5で平野が奪い、ゲームカウントで追いつく。

第3ゲームは1－1からのサービス2本をものにするなど、孫穎莎が連続ポイントで平野を一気に離す。その後も好ラリーを見せるなど世界女王に立ち向かう平野だが、このゲームを2－11で落とし王手をかけられる。

第4ゲーム入りのラリーは互いに取り合うなか、孫穎莎がチキータやミドルへの鋭い攻めで平野を封じる。相手に迫った平野は5－7でタイムアウト。しかし、その後も強打を見せるなどポイントを重ねられた平野が7－11で落とし、ゲームカウントで敗れた。

随所に好プレーを見せるなど奮闘した平野だが、世界女王相手に敗れて2カ月ぶりのWTTシリーズは1回戦敗退となった。