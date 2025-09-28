有料プランへ移行するしかない…！

すっかり身近になった生成AI。情報の探し方が変わりましたよね。でも、もっと賢く、何もせずともピタリと情報を投げてくれる新サービスの「ChatGPT Pulse」が登場してきましたよ。

秘書が毎朝やってくる

OpenAIがChatGPT Proプランのユーザーに向けてスタートしたChatGPT Pulse。

毎晩眠っている間に、ユーザーのチャット履歴、メール、予定表などをチェックしては、見やすいカード形式で、翌朝に役立つであろう情報をまとめてくれます。目覚めるとその日に必要になるスケジュールからアイデア、ユーザーにピッタリのニュースまで、それぞれカードごとの通知で教えてくれるという仕組みですね。

イメージとしては、朝出社すると秘書が近づいてきて、その日のプランやアップデート、ランチの提案に至るまで、まとめて自分に知らせてくれるようなもの。あまりに便利なので、すでに多用しているサム・アルトマンCEOは、ChatGPTで最もお気に入りの機能と大絶賛です。

有料プランの魅力がアップ

現在は月額200ドル（約3万円）のChatGPT Proプランでしか利用できないChatGPT Pulse。

しかしながら、もうすぐ月額20ドル（約3,000円）のChatGPT Plusプランでも使えるようになるとアナウンスされています。どこまで本当に活用できるかにもよりますが、これくらいの出費で自分専用の秘書が毎日そばにいてくれるようになるなら、かなり魅力的な新サービスですよね。

今AIの世界は、こちらから尋ねたりプロンプトを入力したりせずとも、どんどんとプロアクティブに動いてくれるAIエージェントの完成に向け、日々開発が進められています。ChatGPT Pulseは、主に情報提供という分野ではあるものの、その理想の形へ一歩近づいたといえるでしょう。

なお、真にユーザー個人に合わせた情報をまとめてもらうためには、メールからチャット、そのほかのアプリでの行動履歴に至るまで、あらゆるプライベートなデータを、ChatGPT Pulseのために提供することが必要になってきます。

もはや自分のすべてをChatGPT Pulseに握られてしまうような感覚ですけど、信頼して便利に使えるなら、それは仕方ないことと割り切れる時代になってきたのかもしれませんね〜。

Source: OpenAI