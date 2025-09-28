¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçºå¶Í°þ¤¬7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡¡ÇØÈÖ¹æ1¡¦µÈ²¬´Ó²ð¤¬12Ã¥»°¿¶¤Ç1°ÂÂÇ´°Éõ
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨ÂçºåÂç²ñ¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ 9¡½0 ´ØÀ¾ÁÏ²Á¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¤¯¤é¼÷»Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºæ¡Ë
¡¡Âçºå¶Í°þ¤¬ÅêÂÇ¤Ç´ØÀ¾ÁÏ²Á¤ò°µÅÝ¤·¡¢9¡½0¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦Æ£ÅÄÂçæÆ¡Ê¤À¤¤¤È¡á2Ç¯¡Ë¤È4ÈÖ¡¦Ã«Þ¼±Í¿Î¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤âÆ£ÅÄ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ä3ÈÖ¡¦Æâ³¤½×ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î»°ÎÝÂÇ¤ÈÃ«Ê¥¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤âÂÇ¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ1ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤ÎMAX152¥¥í±¦ÏÓ¡¦µÈ²¬´Ó²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤é¤·¤¤°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£7²ó¤ò12Ã¥»°¿¶¤Ç1°ÂÂÇ0Éõ¡£½©µ¨Âç²ñ¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¡¦ºæÀ¾Àï¤È4²óÀï¤ÎÂç¾¦ÂçÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤Ãæ¤Ç½Ð¤¿²ÝÂê¤òÎý½¬¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍÞ¤¨¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤ÈÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÇØÈÖ¹æ1¤Ë¤Ï½Å¤ß¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈµÈ²¬¡£²Æ¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÃæÌîÂç¸×¡¢¿¹ÍÛ¼ù¤Î3Ç¯À¸¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹Ã»Ò±à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÈ²¬¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âÁ´°÷¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ë¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ïµ»½Ñ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÁ°¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤ÆÅ¥½¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï¤³¤ì¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ð¶áµ¦Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤«¤é½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç²ñ5»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥Á¡¼¥à¤Ë·ä¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£