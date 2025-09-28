¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÇÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡ ¤«¤Ä¤Æ¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤äº´ÅÏÍµ¤µ¤ó¤âÍ¥¾¡
¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¤Î¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç¡¢¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¸õÊä¼Ô¤ò´Þ¤à3¿Í¤ÇºÇ½ªÁª¹Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìó40Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÝÂê¶Ê¤ò»Ø´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¤ÇÅìµþ·Ý½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç59²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤äº´ÅÏÍµ¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í»Ø´ø¼Ô¤ÎÍ¥¾¡¤Ï11¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£