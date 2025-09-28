Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡¼¢²ì¸©¤ËÅþÃå¡¡¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×³«²ñ¼°¤Ø¡¡ÌÕ³Ø¹»¸«³Ø¤äÌÕÆ³¸¤¤ÎÀâÌÀ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Àè¤Û¤É¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¼¢²ì¸©¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·´´Àþ¤Ç¼¢²ì¸©¤ÎJRÊÆ¸¶±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿»°Æü·î¸©ÃÎ»ö¤é¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸á¸å¡¢É§º¬»Ô¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Ï²ñ¾ì¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸©Î©ÌÕ³Ø¹»¤Î¸«³Ø¤äÌÕÆ³¸¤¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Î¼¢²ì¸©Ë¬Ìä¤Ï¡¢Â¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£