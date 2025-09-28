韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、ユ・カンミン（22歳）があと一歩のところでデビューを逃し、悲痛な声が殺到した。

【映像】つらすぎる…仲間の前で号泣するイケメン練習生

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JRICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加した。

「もう今はすっきりした気持ちです」と気丈に笑うも…

VERIVERYのメンバーとして2019年にデビューし、『BOYS II PLANET』では経験者ならではの安定感と華やかなビジュアル、驕らずに全力でパフォーマンスする姿で魅了したカンミン。周囲を惹きつける明るく頼りになる人柄で、練習生からも厚い信頼を得ていた。

上位8人までがデビューできるファイナルで、最後の最後に8位の候補として画面に映し出されたカンミン。発表を前に、感情が溢れ出したように、すでに涙を流している。しかし8位として名前を呼ばれたのは、キム・ジュンソ（23歳）。カンミンはすぐにジュンソのほうを向き、彼を笑顔で送り出した。

カンミンは涙を流しながらも、明るく吹っ切れたような表情で「ジュンソさんの頑張り、辛さを僕はよく知っているので、本当に祝福したいです」とジュンソを祝福。そして「もう今は、すっきりした気持ちです。160人全員、本気でこの番組に臨んでいたと思います。ステージ1つひとつをカッコよく作り上げてくれたので、今の涙があると思います」と練習生たちをねぎらい、「脱落はしましたが、ずっと応援してくれた年上メンバーの皆さん、本当にありがとうございます」「それからお父さんお母さん、愛してるよ。僕はなかなか言わないのを知ってるよね」と、VERIVERYのメンバーや両親へも愛情と感謝をたっぷり伝えた。

すべての発表が終わり、ステージ上に練習生たちが集結。抱き合い、涙を流しながら、お互いの努力を称え合う。階級争奪ポジションバトルで同じチームとなって以来、弟のように可愛がっていたジョウアンシン（18歳）に駆け寄られると、カンミンは堪えきれず号泣。多くの練習生がカンミンのもとに集い、彼の人望の厚さをうかがわせた。

コメント欄も「よくがんばったよ、本当」「悲しすぎる…」「つらい」「ウソだと言って」「こっちまで涙でる」「見てて辛い」「デビューさせてあげれなくてごめんね」などカンミンを応援する声が殺到していた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）