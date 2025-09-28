LUNA SEA¡¦¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¡¢Ç¾¼ðáç¸øÉ½¸å ½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ë¼Ö°Ø»Ò»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¥É¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè78²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Ö°Ø»Ò»Ñ¤Ç¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿¿Ìð
¡¡¿¿Ìð¤Ï9·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤éÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸øÉ½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¥É¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿¿Ìð¡Ë
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë