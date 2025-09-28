Íè¾ì¼Ô¤Çº®»¨¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¡Ê£±£¹Æü¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤Ç¡Ë¡áÆÉÇä¥Ø¥ê¤«¤é

¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬£²£·Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç£²£²£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ï£²£²£°£°Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤È±¿±ÄÈñ¤¬¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£·Æü¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£²£±Ëü£³£°£°£°¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç¡¢£¹·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÏ¢Æü£²£°Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£