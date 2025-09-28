やっぱり【ダイソー】が優秀！ 1つあると重宝しそう♡「トートバッグ」

デイリーに使うバッグは気分やコーデにあわせて選びたいところ。そんな時はプチプラアイテムが頼りになります。【ダイソー】にもコーデのワンポイントになるバッグがずらり。今回は多くのラインナップの中から、使い勝手のよさそうな「トートバッグ」をピックアップしました。330円というお手頃プライスなら、複数買いもありかも！

トレンド大本命！ レディなムードが漂うレオパード柄バッグ

【ダイソー】「トートバッグ（リボン持ち手）」\330（税込）

今季はアニマル柄の中でもレオパード柄に注目が集まっているもよう。さり気なくコーデに盛り込むなら、デイリー使いしやすいバッグがおすすめ。このトートは持ち手がリボンになったキュートなデザインで、持つだけでレディなムードを高めてくれるかも。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「大きさは27cm×36.5cmとA4がスッポリ入り、マチも 8cmと大きめ」とのことで、収納力もあるようです。ピンクの無地とリバーシブル仕様になっており、気分に合わせたアレンジが可能。

ナチュラルな風合いのキャンバス風トート

【ダイソー】「仕切りトートバッグ」\330（税込）

ナチュラルで普段使いしやすい生成り色のトートバッグ。横型のフォルムで安定感があり、ランチバッグ用にもぴったりです。レポーターのとも*さんによると「ペットボトルが転がらない工夫がされている、便利な仕切りがあります」とのことで、プチプラながら実用面でも頼りになりそう。

