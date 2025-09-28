2025年ならではの特別なアウターがほしい！ 人気ショップの別注モデルをマーク

秋冬一番の大物ウェアといえばアウター。コーディネートの主役となるアイテムだけに、本当にお気に入りを選びたいもの。特別な1枚を見つけるなら、人気ショップの別注アウターをチェックしては？ 今しか手に入らないデザインと出合えます。

【デミルクス ビームス】ダウンでもシルエットすっきり！ 【タトラス】別注ダウン

「KOSAVA セイル ファー ダウンジャケット」\162,800【タトラス】

【タトラス】のミドル丈ジャケット「コサヴァ」からダウンブロックを1段削り、着丈をすっきりとさせた別注モデル。裾にかけて緩やかに広がる美しいAラインシルエットで、立体構造で体を優しく包み込むヒップが隠れるくらいの着丈です。ジップを上げるとマフラー要らずの高めネックデザイン。フードには取り外し可能なラクーンファーがあしらわれ、顔周りを華やかに演出します。

【ユナイテッドアローズ】が【ザ・リラクス】に別注したきれいめMA-1

「MA-1 ジャケット」\57,200【ザ・リラクス】

【ユナイテッドアローズ】が【ザ・リラクス】に別注として毎シーズン0から作成しているMA-1。Aラインシルエットがカジュアルな中にフェミニンな印象をプラス。前後差のある着丈やラウンドした裾がボトムスを選ばずコーディネートできるのが嬉しい。別売りのボアライナーを装着すれば、長い期間愛用できます。自由に取り付けできるピンバッジが付属。

【アーバンリサーチ】経年変化を楽しみたい。【ティッカ】に別注したレザーのカバーオール

「レザーカバーオール」\143,000【ティッカ✕アーバンリサーチ】

しっとりと柔らかく上質なラムレザーを贅沢に使用し、深みのある経年変化を楽しめる大人のためのレザーカバーオールを【ティッカ】に別注。【ティッカ】独自のなめし技術により、革本来の豊かな表情と日常使いに嬉しい耐久性を両立。無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインが、素材本来の魅力を最大限に引き出します。

【ロンハーマン】が【エムティーモデリスト】に別注した取り外し可能なファー襟付きブルゾン

「Fur Collar Blouson」\86,900【エムティーモデリスト】

軽やかな着心地と汎用性の高さで、季節の変わり目に活躍する一着として重宝するブルゾンを【ロンハーマン】がネイビーで別注。毛足の長いエコファーの襟は取り外しができ、季節に合わせた着こなしができます。

【パリゴ】背面のプリーツが印象的。【エズミ】のアイコンを取り入れたデニムジャケット

「EZUMI _ BACK PLEATS DENIM JACKET」\59,400【ジャパンデニム】

【エズミ】のアイコンであるプリーツデザインをバックスタイルに踏襲したデニムジャケット。ステッチを効かせたディテールにスタンドカラーの襟、襟の端には挟み込んだ生地をフリンジのようにしながら、ドロップショルダーが抜け感を生み出します。

【レイ ビームス】だけのエクスクルーシブな【アグ】のフリースジャケット

「MARLENE CONFETTI JACKET」各\33,000【アグ フォー レイ ビームス】

【アグ】から登場した【レイビームス】のエクスクルーシブなアウターは、フリースジャケット。サイドポケットやファスナーの配色パイピングで遊びの効いたディティールがポイント。首元までしっかりと閉められるジップアップで、首元まで暖かく、ヒップが隠れるくらいの着丈で防寒はもちろん、ボトムを選ばずバランスよく着こなせます。洗濯可能。

お気に入りのアウターを着て、秋冬も楽しくお出かけしてください。

※価格はすべて税込みです